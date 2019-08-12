Arktik bölgesinde uçuş yapan Rus savaş uçaklarına Norveç F-16'ları eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Barents, Norveç ve Kuzey denizlerinin tarafsız bölgeleri üzerinde uçuş yaptığını, güzergahın bazı bölümlerinde onlara Norveç'e ait F-16'ların eşlik ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, "İki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı Barents Denizi, Norveç Denizi ve Kuzey Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Uçuş, 9 saatten fazla sürdü. Güzergahın bazı bölümlerinde onlara Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 jetleri eşlik etti" ifadeleri yer aldı.

Rus stratejik uçakları düzenli olarak Arktik bölgesi, Atlas Okyanusu, Karadeniz ve Pasifik Okyanusu'nun tarafsız bölgeleri üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Tüm uçuşlar, hiçbir ülkenin sınırları ihlal edilmeden tamamen uluslararası kurallara uygun yapılıyor.