FSB Başkanı: Teröristler Rusya’daki göçmenleri ve yabancı öğrencileri kendi saflarına çekmeye çalışıyor

Rusya Terörle Mücadele Komitesi’nin (NAK) aktardığına göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, uluslararası terör örgütlerinin liderlerinin Rusya’da öğrenim gören yabancılar ve göçmenleri kendi saflarına çekmeye yönelik girişimlerinin sürdüğünü söyledi.