FSB Başkanı: Teröristler Rusya’daki göçmenleri ve yabancı öğrencileri kendi saflarına çekmeye çalışıyor

Teröristlerin göçmen akışından faydalanarak Rusya topraklarındaki girişimlerine karşı koymaya ilişkin çalışmaların ele alındığı bir toplantıda konuşan Bortnikov, güvenlik güçlerince militanların göç kanalları üzerinden Rusya’ya sızma adımlarının önüne geçmek için bir tedbir sisteminin oluşturulduğunu söyledi.
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Bortnikov “Terör örgütlerinin liderleri Rusya’daki göçmenlerin yanı sıra Rus eğitim kurumlarında öğrenim gören yabancı öğrencileri kendi saflarına çekme girişimlerine devam ediyor” dedi.
Bortnikov, göçmenler arasında radikal görüşlerin yayılmasının önlenmesi için yeni tedbirler alınması ve federal yönetim birimlerinin konuyu kontrol altına alması gerektiğini ekledi.
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