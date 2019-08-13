Rusya’nın Blagoveçensk kentinde mayıs sineği istilası

Blagoveçensk kenti mayıs sineği istilası ile karşı karşıya kaldı. Kentin sokak ve caddelerini kar yığıntıları gibi sinek ölüleri doldurdu. İnternete yansıyan görüntülerden birinde, videoyu kaydeden kişinin sinekleri kar gibi avuçlayabildiği görüldü.

Sıradan sineklerle karıştırılmaması gereken mayıs sinekleri birkaç saatten bir güne kadar yaşayıp çiftleştikten sonra ölürler ve insanlar için tamamen zararsızdırlar. Blagoveçensk’te görülmesi olağan olan bu sineklerin bu kadar yoğun sayıda kentte bulunmasının sebebi olarak ekosistemdeki öngörülemez değişiklikler ve seller görülüyor.

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