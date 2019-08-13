Rusya Google’dan YouTube'daki yasa dışı gösterilerin reklamını yasaklamasını talep etti

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google’a yolladığı mektupta, Rusya’da yetkili makamlardan onay alınmadan yapılan izinsiz gösterilerin YouTube’da yayınlanan reklamlarını yasaklamasını talep etti.

Google'a yolladığı mektupta Rusya’da yetkili makamlardan onay alınmadan yapılan izinsiz gösterilerin YouTube'da yayınlanan reklamlarını yasaklamasını talep eden Roskomnadzor’un verilerine göre bazı çevreler, video sitesinden reklam araçları satın alıyor ve bu push bildirimlerle, federal ve yerel seçimleri başarısızlığa uğratmak amacıyla yasa dışı gösterilerle ilgili bilgi yayınlıyor.

Söz konusu çevrelerin kanallarına abone olmayan kişilere de bu tür bildirimlerin geldiğini vurgulayan Roskomnadzor, Google'ın karşı önlem almaması durumunda şirketin faaliyetlerini Rusya’nın iç işlerine müdahale, ayrıca 'demokratik seçimlerin yapılmasına düşmanca etki ve engelleme' olarak değerlendireceği ve önleyici tedbirler almak zorunda kalacağı konusunda uyardı.