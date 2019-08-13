Kremlin doğruladı: Suriye konulu üçlü zirve eylülde Ankara’da

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki Suriye konulu üçlü zirvenin eylülde Ankara’da gerçekleşeceğini doğruladı. Peskov, Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulmasına yönelik çalışmaların bu zirvede sona ereceğini söyleyemeyeceğini kaydetti.

Gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov, “Çalışmalar tamamlanmak üzere, Suriye Anayasa Komitesi kurulmasına yönelik çalışmaların bitirilmesine bir adım kaldı. Ancak şimdilik konunun Ankara’daki zirve ile senkronize olarak nihayete ereceğini kesin biçimde söyleyemem” dedi.

Suriye konulu üçlü zirvenin Ankara’da eylülde yapılacağını doğrulayan Peskov, görüşmeye ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da basında yer alan ve üçlü zirvenin 11 Eylül’de Ankara’da yapılacağına yönelik bilgileri doğrulamıştı.