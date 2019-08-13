Peskov’dan Arhangelsk’teki deneme sırasındaki patlamayla ilgili açıklama: Trump’ı değil, resmi kurumları dikkate alın

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Arhangelsk bölgesindeki füze motoru denemesi sırasında yaşanan patlamanın ardından bölge halkının güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığını söyledi. Peskov, ABD Başkanı Trump’ın patlamanın Burevestnik kruz füzesi ile ilgili olduğu iddialarını değil, sadece resmi açıklamaları dikkate alma çağrısı yaptı.

Füze motoru denemesi sırasında yaşanan patlamanın ardından etrafa radyasyon yayıldığı iddialarıyla ilgili gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov, “Bu konuda ekleyecek bir şeyim yok. Sadece tüm yetkili birimler tarafından Rusya vatandaşlarının güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığını söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili bir şüphe olmasın” ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın patlamanın NATO’nun Skyfall olarak adlandırdığı Burevestnik kruz füzesi ile ilgili olduğu iddialarına ilişkin de şu yorumu yaptı: “Ne yazık ki görevlilerimizin ölümüne, kahramanca ölümüne yol açan denemeyi gerçekleştiren kurum bununla ilgili açıklamayı yaptı. Bununla ilgili söyleyecek başka bir şeyim yok. Kurumlarımızın yaptığı açıklamaları dikkate alın.”

‘SAVUNMA HARCAMALARINA HERKESTEN FAZLA HARCAYAN ABD, PROGRAM YÜRÜTMESEYDİ TUHAF OLURDU’

Trump’ın denemede kullanılana benzer ancak daha gelişmiş teknolojiye sahip olduğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Peskov, “Son bir yılda ABD’li yetkililerden, buna askeri yetkililer de dahil, benzer araştırma programları yürütüldüğüne dair açıklamalar geldi. Savunmaya dünyanın tüm diğer ülkelerinden daha fazla para harcayan küresel bir gücün, bir ülkenin böyle projelerle ilgilenmemesi tuhaf olurdu. Bu yeni bir bilgi değil” açıklamasını yaptı.

‘RUS SİLAHLARI DİĞERLERİNDEN ÜSTÜN VE EŞSİZ’

Peskov, hangi tarafın geliştirdiği teknolojilerin daha ileride olduğu sorusuna karşılık da “Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) birçok kez Rusya’nın geliştirdiği teknolojilerin diğer ülkelerin ulaştığı seviyenin çok ilerisinde olduğunu ve çok eşsiz olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

‘KAZALAR MAALESEF OLUYOR’

Kremlin Sözcüsü, son zamanlarda askeri alanda yaşanan kazaların modern silahların geliştirilmesinde Rusya’yı geri planda bırakıp bırakmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bu konuda sadece konuyla ilgili uzmanlar yanıt verebilir. Kazalar maalesef oluyor. Bunlar trajedi. Burada bizim için önemli olan bu kazalar sırasında hayatını kaybeden kahramanların hatırlanması önemli.”

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, Rusya’daki füze patlamasından çok şey öğreniyor. Biz de benzer, ancak daha gelişmiş teknolojiye sahibiz. Rus Skyfall’ın (NATO’nun Burevestnik kruz füzeleri için kullandığı kod adı) patlaması, sadece birim çevresindeki insanları değil, uzağındakileri de endişelendirdi. Bu iyi bir şey değil” ifadelerini kullanmıştı.

Arhangelsk’teki patlamanın ardından yapılan incelemelerde bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğu aktarılmıştı.

Rus donanmasına ait denizaltı aracı temmuzda Barents Denizi’nde bulunduğu sırada çıkan yangın sonucunda 14 mürettebat üyesi hayatını kaybetmişti.

Krasnoyarsk bölgesindeki Açinsk kentindeki askeri birime ait mühimmat deposunda bu ay çıkan yangında ise 1 kişi ölmüştü.

Daha sonra Arhangelsk’teki bir test alanında sıvı ile çalışan bir füze motoru sisteminin denemeleri sırasında meydana gelen patlama nedeniyle 5 görevli hayatını kaybetmişti.