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18:03 13 Ağustos 2019
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    Dmitriy Peskov

    Peskov: Protestoculara karşı orantısız güç kullanımı kabul edilemez, ancak Moskova’daki kargaşanın önüne geçilmeliydi

    © Sputnik /
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kolluk kuvvetleri tarafından protestolara katılanlara karşı orantısız güç kullanımının kabul edilemez olduğunu, aynı zamanda kargaşanın önüne geçmeye yönelik eylemlerin ‘kesinlikle haklı’ olduğunu belirtti.

    Ukrayna - Rusya bayrak
    © AP Photo / Darko Bandic
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    Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, son günlerde Moskova’da meydana gelen protestolar ve kolluk kuvvetlerinin protestoculara yönelik eylemlerine değindi.

    Peskov, “Öncelikle iktidar organlarını temsil eden kolluk kuvvetleri tarafından orantısız güç kullanımının kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz, aynı zamanda güvenlik güçlerinin toplumsal kargaşayı önlemeye yönelik eylemlerini kesinlikle haklı buluyoruz” diye konuştu.

    ‘KOLLUK KUVVETLERİNİN EYLEMLERİNİ DEĞERLENDİRİRKEN DUYGULARIMIZ BİZİ YÖNETMESİN’

    Moskova Kent Meclisi seçimleri ile ilgili durumu ve kolluk kuvvetlerinin gösteriler sırasındaki eylemlerini değerlendirilirken duygulara kapılmaması çağrısında bulunan Peskov, şöyle konuştu:

    “Siz ve biz, duygularımızın bizi yönetmesine izin veremeyiz, vermemeliyiz. Bu nedenle ‘orantısız güç kullanımı’, ‘seçimlerden kanuna aykırı uzaklaştırma’, kanuna aykırı tutuklamalar’ ve buna benzer ifadeleri ya denetleme yaptıktan sonra kurumlar, ya da mahkeme kullanabilir. Siz ve biz bunu yapamayız ve buna hakkımız yok.”

    Dava başvurularının yapılmasının ve ‘olup bitenleri niteleyecek olan’ ilamların verilmesinin beklenmesi çağrısında bulunan Peskov, Moskova Kent Meclisi seçimleri için kayıtları yapılmayan adaylardan her birinin mahkemeye başvurma ve Seçim Komitesi’nin kararlarına itiraz etme hakkına sahip olduğunu hatırlattı ve ekledi: “Yasalarda bir prosedür öngörülmüş durumda ve bu konuda her şey net, herhangi bir çifte anlam yok.”

    Kremlin Sözcüsü aynı zamanda Kremlin’in ve kent yönetiminin ‘insanlarda soru işaretlerine neden olan hususları’ dikkatle takip ettiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

    © AFP 2019 / Evgenia Novozhenina
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    “Tüm sorulara, ses getiren tüm tartışmalı durumlara ilgili yanıtların verileceğini umuyoruz. Bunu ummak için gerekçelerimiz var, zira gerekli iç denetimler, ayrıca ses getiren önemli davalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.”

    Mahkemenin vermiş olduğu kararları değerlendirmeyeceğini söyleyen Peskov, “Geleneksel olarak mahkemenin kararı ile ilgili yorumda bulunamam ve bulunmayacağım. Eğer sizin sorularınız ya da haksız bulduğunuz kararlar varsa bu konuları tartışabilirsiniz. Fakat ben, Devlet Başkanı’nın sözcüsü olarak mahkeme kararlarını yorumlayamam. Bu mümkün değil” ifadelerini kullandı.

    ‘MOSKOVA’DAKİ PROTESTOLARI SİYASİ BİR KRİZİN BELİRTİSİ OLARAK GÖRMÜYORUZ’

    Devlet Başkanlığı idaresinde Moskova’da yapılan protesto gösterilerinin siyasi bir krizin belirtisi olarak görülmediğine dikkat çeken Peskov, “Olup bitenleri siyasi kriz diye adlandıranlarla aynı fikirde değiliz” diye konuştu ve ekledi:

    “Bu bir kriz değil, dünyanın birçok ülkesinde belli başlı konulardan kaynaklanan protestolar oluyor. Avrupa’nın başkentlerinde, tüm dünyada protesto eylemleri yapılıyor. Olup bitenler makul bir şekilde değerlendirilmeli, ancak olaylar herhangi bir krize bağlanmamalı, biz buna inanıyoruz.”

    ‘KREMLİN TÜM İHLALLERLE İLGİLİ DOSYALARI DİKKATE ALIYOR, FAKAT MÜDAHALE ETME YETKİSİ YOK’

    Kremlin yetkililerinin hem protestocular, hem de kolluk kuvvetleri tarafından yapılan ihlallere ilişkin dosyaları dikkate aldığını belirten Peskov, ancak duruma müdahale etmenin Kremlin’in yetkileri arasında olmadığını vurguladı.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik /
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    Kremlin’in polisin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını izleyip izlemediği sorusuna Peskov, “Her birini dikkate alıyoruz. Fakat tekrar ediyorum, Devlet Başkanı’nın idaresi bu konuda herhangi bir hüküm vermemeli, bu Kremlin’in yetkisinde değil. Hüküm verme hakkı bulunan tek makam mahkeme” yanıtını verdi.

    ‘KENT MECLİSİ SEÇİMLERİNİ ERTELEME KONUSUNUN GÖRÜŞÜLDÜĞÜNDEN HABERDAR DEĞİLİM’

    Peskov’a, 8 Eylül’de yapılması planlanan kent meclisi seçimlerinin daha geç bir tarihe erteleme olasılığının olup olmadığı soruldu.

    Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir konunun görüşüldüğünden haberim yok, sonuçta bu Merkezi Seçim Komisyonu’nun konusu. Ben böyle bir bilgiye sahip değilim” diye konuştu.

    ‘PROTESTOLARLA İLGİLİ KARAR MERKEZLERİ YOK, KARA KEDİ OLMADIĞI YERDE ARANMAMALI’

    Peskov, Protesto gösterilerine katılanların kontrol edilmesi ile ilgili kararları veren merkezlerin bulunmadığını, kurumların kendi işlerini yaptıklarını belirtti.

    Bir gazetecinin, askeri komiserliğe, savcılığa ve diğer kurumlara gösterilere katılanların kontrol edilmesi için talimat veren karar merkezleri olup olmadığını sorması üzerine Kremlin Sözcüsü, şu yanıtı verdi: “Kara kedi olmadığı yerde aranmamalı. Herhangi bir karar alma merkezi yok. Kurumlar kendi işlevlerini yerine getiriyor.”

    ‘MOSKOVA’DA HEM YASALARA UYGUN GÖSTERİLER, HEM DE KARGAŞA YARATMA GİRİŞİMLERİ OLDU’

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’da hem daha önce izin alınmış yasalara uygun olarak yapılan gösterilerin olduğunu, hem de kargaşa yaratmaya yönelik girişimlerin de yer aldığını söyledi.

    Olağan barışçıl protestoların ve kitlesel kargaşaların ayrı tutulmasının önemine de dikkat çeken Peskov, “Yasal, önceden mutabık kalınmış bir gösteri ile insanları kamusal kargaşaya itme girişimleri kesinlikle ayrı tutulmalı. Bu tamamen farklı iki olay. Biliyorsunuz, mutabakat sağlanmış yasal gösteri de yapıldı, kamusal kargaşa yaratma girişimleri de oldu” dedi ve ekledi:

    “Bu durumda kolluk kuvvetleri görevlerini yerine getiriyor, elbette ki hem yasadışı girişimlerin önüne geçmek için, hem de yasal ve izni alınmış gösterilerde güvenliği organize etmek ve sağlamak için gerekli her şeyi yapıyor.”

    İzinsiz gösterinin kitlesel kargaşa olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna Peskov, “Eğer kitlesel kargaşa şeklini alıyorsa, evet” yanıtını verdi.

    Kremlin’in elinde, yasalarda kitlesel kargaşa olarak belirlenen bir takım somut eylemler konusunda bilgi olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, “Siz ve biz çeşitli kareler izledik, bazıları ‘şiddet’ olarak tanımlanabilir. En azından kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet söz konusuydu. Şu anda şiddet olaylarını, kolluk kuvvetlerine itaat etmeme, direnç gösterme olaylarını tespit edecek soruşturma sürüyor. Ardından soruşturma makamının yönelteceği suçlamalar mahkeme tarafından doğrulanacak ya da kabul edilmeyecek” ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    Açıklama, Rusya, Moskova, Dmitriy Peskov
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