Rus yatırımcılar Antalya’da buz pisti yapma niyetinde

Sputnik’e konuşan Palankoyev, “Halihazırda Antalya’da buz pisti projesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Orada çok amaçlı spor merkezi yapmayı umut eden Rus yatırımcılar var. Bu bir sosyal proje olacak. Üst düzey yıldızların davet edilerek çocuklara buz hokeyi ve buz pateni eğitimi verilmesi planlanıyor. Türkiye tarafının bu proje için arazi bulup sağlaması gerekiyor. Antalya Belediye Başkanı ile görüştüm, bu konuda mutabakata vardık” ifadelerini kullandı.

Bu sorunun çözüme kavuşturulacağını kaydeden Palankoyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama zamana ihtiyaç var. Sadece Türklerin Rusya’da inşaat yaptığı yönünde bir görüş var. Ama örneğin Antalya’da, Rus girişimciler büyük miktarda yatırım yaptı, bu paralarla oteller ve diğer tesisler inşa edildi. Buz pisti projesi gerçekten sembolik bir olay olacak. Antalya için oldukça sıra dışı olacak, çünkü orada böyle bir tesis yok”.

Palankoyev, arazinin sağlanması durumunda buz pisti yapımının yaklaşık 2 yıl süreceğini de sözlerine ekledi.