Suriye operasyonu sonrası Rus pilotlarının ekipmanını modernize edecek

Rus havacılık ve uzay ekipmanları üreticisi NPP Zvezda Araştırma ve Geliştirme Üretim Şirketi’nin Genel Direktörü ve Baş Tasarımcısı Sergey Pozdnyakov, Suriye’deki operasyonun ardından savaş uçağı pilotlarının yük yeleğinin modernize edileceğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Pozdnyakov, “Suriye’deki olaylar bağlamında, daha önce Afganistan Savaşı sırasında olduğu gibi, savaş uçağı pilotlarının yük yeleklerinin modernizasyonu, yeleklerin sinyal roketler, ilaçlar, gıda ve su, el bombası, tabanca ve diğer malzemelerle donatılması konusu gündeme geldi. Helikopter pilotlarının böyle bir yeleği var ama onlar bu yelekler yüksek hızlarda atlamaya uygun değil” dedi.

Şirketinin şimdi yük yeleklerini ve malzemelerini, pilotların uçaktan atlarken karşı karşıya kalabileceği kritik şartlara uyarlama konusu üzerinde çalıştığını dile getiren Pozdnyakov, “Yelek için ön şartname oluşturuldu, modeli üretildi. Nihai teknik teklifin sonbahara kadar formüle edilmesi ve gelecek yıl yeleğin testlerine başlaması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.