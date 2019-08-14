Rusya, Kiev’in provokasyonuna karşılık Ukraynalı bir diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Mayıs 2019’da Ukrayna güvenlik güçleri Rusya’nın Lviv Başkonsolosluğu’ndan bir diplomatı hiçbir neden olmaksızın istenmeyen insan ilan ederek bir provokasyon hazırladı. Kiev, diplomatımızın konsolosluk çerçevesindeki görevinin dışına çıktığına dair bir kanıt sunmadı” ifadeleri kullanıldı.
© Sputnik / Evgeny Biyatov
Açıklamada, Kiev’in dostane olmayan ve dayanaksız adımına karşı, Rusya tarafının karşılıklılık ilkesi kapsamında Ukrayna’nın St. Petersburg Büyükelçiliği’nden bir diplomatı istenmeyen insan ilan etmek zorunda kaldığı kaydedildi.
Rus Dışişleri, Ukrayna’daki iç siyasi oyunları kınayarak, bu oyunların Ukrayna Güvenlik Servisi’nin Rus bir diplomatın istenmeyen insan edildiğine dair bilgiyi üç ay saklı tutmaya teşvik ettiğini belirtti.
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