Rusya, Kiev’in provokasyonuna karşılık Ukraynalı bir diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev’in Lviv Başkonsolosluğu’ndan Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesine karşılık olarak Ukrayna’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndan bir diplomatı sınır dışı edildiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Mayıs 2019’da Ukrayna güvenlik güçleri Rusya’nın Lviv Başkonsolosluğu’ndan bir diplomatı hiçbir neden olmaksızın istenmeyen insan ilan ederek bir provokasyon hazırladı. Kiev, diplomatımızın konsolosluk çerçevesindeki görevinin dışına çıktığına dair bir kanıt sunmadı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kiev’in dostane olmayan ve dayanaksız adımına karşı, Rusya tarafının karşılıklılık ilkesi kapsamında Ukrayna’nın St. Petersburg Büyükelçiliği’nden bir diplomatı istenmeyen insan ilan etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Rus Dışişleri, Ukrayna’daki iç siyasi oyunları kınayarak, bu oyunların Ukrayna Güvenlik Servisi’nin Rus bir diplomatın istenmeyen insan edildiğine dair bilgiyi üç ay saklı tutmaya teşvik ettiğini belirtti.