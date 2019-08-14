Putin, küçük balerinin elini öptü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'da gerçekleştirilen opera ve bale festivali sırasında küçük bir balerinin önünde diz çöküp elini öptü.

Rusya lideri Vladimir Putin, Kırım'daki Üçüncü Hersones Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin açılışına katıldı.

Sivastopol'deki Koreografi Akademisi’ni de ziyaret eden Putin, akademiden 6-7 yaşlarında 20 öğrenci ile bir araya geldi ve sohbet etti. Çocuklar Putin’den imza istedi.

Настоящий рыцарь! Путин опустился на колено и поцеловал руку юной балерине. Точно станет примой ;) pic.twitter.com/7N2moi46GT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2019

​Vedalaşırken Rus lider, küçük bir balerinin kendisiyle tokalaşmak için uzattığı eli, diz çöküp öptü.