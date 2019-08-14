Putin, küçük balerinin elini öptü

Rusya lideri Vladimir Putin, Kırım'daki Üçüncü Hersones Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin açılışına katıldı.
Sivastopol'deki Koreografi Akademisi’ni de ziyaret eden Putin, akademiden 6-7 yaşlarında 20 öğrenci ile bir araya geldi ve sohbet etti. Çocuklar Putin’den imza istedi.
Настоящий рыцарь! Путин опустился на колено и поцеловал руку юной балерине. Точно станет примой ;) pic.twitter.com/7N2moi46GT— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2019
Vedalaşırken Rus lider, küçük bir balerinin kendisiyle tokalaşmak için uzattığı eli, diz çöküp öptü.
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