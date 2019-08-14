‘Rusya Savunma Bakanı’nın uçağına yaklaşmaya çalışan F-18, İspanya’ya aitti’

ABC gazetesine göre, dün Baltık Denizi’ndeki tarafsız sular üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya çalışan ve Su-27 uçakları tarafından uzaklaştırılan F-18 , İspanya Hava Kuvvetleri’ne aitti.

ABC gazetesine göre, dün Baltık Denizi’ndeki tarafsız sular üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya çalışan ve Su-27 uçakları tarafından uzaklaştırılan F-18 , İspanya Hava Kuvvetleri’ne aitti. Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Jirinovski, yetkililerin uçaklarına yaklaşan yabancı uçakların vurulması gerektiğini söyledi.

ABC gazetesi, dün Şoygu’nun uçağına yakınlaşmaya çalışan ve Su-27 uçaklarının uzaklaştırdığı NATO uçağının İspanya’ya ait olduğunu yazdı.

İspanya’nın Baltık bölgesinde beş F-18’i ve 140 personeli bulunuyor. Litvanya’nın Siaulai kentindeki İspanyol güçleri, ağustos sonuna kadar bölgede kalacak.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Kaliningrad’dan Moskova’ya giden uçağı hareket ederken Baltık Filosu’ndan iki Rus Su-27 uçağı ona eşlik ediyordu.

JİRİNOVSKİ: BİR KEZ VURURSAK BİR DAHA YAKLAŞAMAZLAR

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, üst düzey yöneticilerin bulunduğu Rus uçaklarına yaklaşan yabancı uçakların vurulması gerektiğini ifade etti.

Jirinovski “Rus uçaklarına yaklaşan yabancı askeri uçaklar vurulmalı! Üst düzey yöneticilerimizi riske atamayız. Bir kere vursak, bir daha asla yaklaşamazlar” ifadelerini kullandı.