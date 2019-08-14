Rusya'dan İngiltere'ye Kırım yanıtı: Uluslararası beşeri hukuk siyasi manipülasyonlara malzeme edilmemeli

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada "Kırım'da yaşayan ve vatandaşlıklarını değiştirmeyen Ukraynalılara temel hizmetlere erişim izni verilmiyor, bu uluslararası beşeri hukukun ihlalidir" iddiasında bulunmuştu.

Pierce'ten sonra toplantıda söz alan Rus diplomat Polyanskiy, "Günümüzde sıkça görülen bazı yaklaşımlar ve çift standart uygulamaları, uluslararası beşeri hukukun otoritesini etkiliyor. Bu koşullar altında birçok kişi, siyasi tercihlerine bağlı olarak bazılarının ihlallerini gözler önüne sererken, diğerlerinin suçlarını örtbas ediyor" dedi.

Polyanskiy, uluslararası beşeri hukuk normlarının siyasi manipülasyon aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.