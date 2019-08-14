Peskov: ABD'nin DTÖ'den çıkması, kurumun varlığıyla ilgili büyük bir soru işareti yaratır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çıkmasının, kurumun varlığı ile ilgili büyük bir soru işareti yaratacağını söyledi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov, "Dünyanın en büyük ekonomisinin çıkması, stratejik bir küresel ekonomik kurum olan DTÖ’nün varlığı ile ilgili büyük bir soru işareti yaratır, bu kuşkusuz. Bu ABD’nin kendi iç meselesi" dedi.

Peskov, Rusya’nın, getirdiği tüm sonuçlarla beraber DTÖ üyesi olduğunu ifade etti.

Peskov, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 31 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman’ın yakında istifa edeceğini söylediğini aktardı.

Peskov’a göre, Trump telefon görüşmesi sırasında yeni büyükelçi adayının da yakında belirleneceğini söyledi.

Huntsman’ın 6 Ağustos’ta Trump’a istifa mektubunu ilettiği öğrenilmişti. Huntsman 3 Ekim’de görevinden ayrılacak.

'YENİ DÜZENLEMELERDE EKONOMİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI'

'Son zamanlarda Rusya’da askeri birim ve yeni silahlara yönelik çalışmalar sırasında yaşanan kazalarla bağlantılı olarak savunma ile ilgili yeni bir düzenlemeye hazırlanılıyor mu?’ sorusunu yanıtlayan Peskov, bir düzenleme yapılırken güvenlik kadar ekonomik çıkarların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Peskov, "Kazalar öyle ya da böyle her yerde oluyor. Trafik polisinin aldığı tedbirlerle sayı sürekli azalmasına rağmen, sadece yollarda bile onbinlerce kişi ölüyor. Ülkemizde güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için 24 saat sistematik çalışmalar yürütülüyor” dedi.