Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets sitesi, Moskova'da mısır tarlasına acil iniş yapan Rus mürettebatı kara listeye aldı

Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, Moskova bölgesindeki bir mısır tarlasına mucizevi iniş gerçekleştiren Airbus 321 tipi yolcu uçağının 2 pilotunu ve mürettebatını kara listeye alarak kişisel bilgilerini yayınladı.

'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi şahsi bilgilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets, yeni bir skandala imza attı.

Mirotvorets, Ukrayna sınırını bilinçli olarak birkaç kez ihlal ettiği ve kişileri ve yükleri 'işgal edilmiş topraklarda' taşıdığı iddiasıyla suçladığı Rus pilotlar Damir Yusupov ve Georgiy Murzin ile 5 mürettebatın kişisel bilgilerini yayınladı.

Rusya'da kahraman ilan edilen mürettebatın Mirotvorets tarafından Ukrayna düşmanı ilan edilmesinin uçağın Moskova-Simferopol seferini gerçekleşmesiyle bağlantılı olduğu yorumları yapıldı.

'TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLSİN'

Rusya Devlet Duması Kırım milletvekili Mihail Şeremet, bu skandalın ardından Mirotvorets'in terör örgütü ilan edilmesini önerdi.

Sputnik'e konuşan Şeremet, "Mürettebatın Mirotvorets'in kara listesine eklenmesi sabrımızı taşıran son damla oldu. Artık cevabi önlemler almalıyız. Bu sitenin faaliyetleri sivillerin yaşamını ve sağlığını tehdit ediyor. Mirotvorets terör örgütü ilan edilmeli" dedi.

Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesinde, ‘Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan isimler, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi şahsi bilgileri paylaşılarak kamuoyunda hedef haline getiriliyor.