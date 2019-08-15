Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets sitesi, Moskova'da mısır tarlasına acil iniş yapan Rus mürettebatı kara listeye aldı

'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi şahsi bilgilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets, yeni bir skandala imza attı.
Rusya'da kahraman ilan edilen mürettebatın Mirotvorets tarafından Ukrayna düşmanı ilan edilmesinin uçağın Moskova-Simferopol seferini gerçekleşmesiyle bağlantılı olduğu yorumları yapıldı.
'TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLSİN'
Sputnik'e konuşan Şeremet, "Mürettebatın Mirotvorets'in kara listesine eklenmesi sabrımızı taşıran son damla oldu. Artık cevabi önlemler almalıyız. Bu sitenin faaliyetleri sivillerin yaşamını ve sağlığını tehdit ediyor. Mirotvorets terör örgütü ilan edilmeli" dedi.
Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesinde, ‘Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan isimler, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi şahsi bilgileri paylaşılarak kamuoyunda hedef haline getiriliyor.
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