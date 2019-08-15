Uçağın mısır tarlasına inmesine neden olan kuşların motora kaçtığı anın görüntüleri yayınlandı

Moskova bölgesindeki bir mısır tarlasına mucizevi iniş gerçekleştiren Airbus 321 tipi yolcu uçağının motoruna kuşların kaçtığı anın videosu yayınlandı.
Videoda, havalandıktan hemen sonra uçak kanadının altında yangın çıktığı görülüyor.
Havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın motoruna kuşların kaçtığı anın videosu yayınlandı.
Moskova bölgesindeki bir mısır tarlasına mucizevi iniş gerçekleştiren Airbus 321 tipi yolcu uçağının motoruna kuşların kaçtığı anın videosu yayınlandı.
Videoda, havalandıktan hemen sonra uçak kanadının altında yangın çıktığı görülüyor.
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