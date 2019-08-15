Kremlin’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

Kremlin’deki arazi güçlendirme çalışmaları esnasında, İkinci Dünya Savaşı yıllarından kalma bir hava bombası bulundu.

Kremlin amiri Hlebnikov bombanın bulunduğu alana ilişkin olarak, “Çarlık dönemlerinde burada yiyeceklerin saklandığı, buzdolabı ve kiler arası bir işlevi olan bir depolama alanı mevcuttu. Aynı zamanda suya dayanıklılığını arttırmak üzere topraktan bir kesit de yapılmıştı” dedi.

Söz konusu bomba etkisiz hale getirildi ve imha edilmek üzere çıkartıldı.

В Кремле обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны https://t.co/n0lMDP5oBC pic.twitter.com/7WuukZJvxE — РИА Новости (@rianru) August 15, 2019

​Hlebnikov ise Kremlin’deki her şeyin olağan sakinliğini koruduğunu belirtti.

Savaşın ilk yıllarında, uçakların radarları tarafından tespit edilememesi için çeşitli kamuflaj yöntemleri uygulanmış olsa da, Kremlin birden fazla kez bombalanmıştı. 1941’de 10-11 Ağustos tarihlerinde süren bir hava saldırısı esnasında ise, bombalardan birisi Kremlin’deki Nikolskaya Kulesi yakınlarına düştüğü biliniyordu.