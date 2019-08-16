Rusya, ABD tahvili cinsinden yatırımlarını 1 milyar dolar azalttı

Açıklanan verilere göre Rusya’nın uzun vadeli tahvil yatırımlarının tutarı 5.296 milyar, kısa vadeli tahvil yatırımlarının tutarı ise 5.552 milyar dolar oldu.
Bir önceki ay aynı değerli kâğıtlara 12 milyar dolar yatıran Rusya’nın Amerikan tahvillerine yatırımları Ekim 2010’da 176.3 milyar dolar ile en üst seviyesine ulaşmıştı.
Geçtiğimiz yıl boyunca Rusya, Amerikan menkul kıymetlerine yapmış olduğu yatırımları önemli ölçüde azalttı ve elinde en çok ABD tahvili bulunduran 33 ülkenin gerisinde kaldı. Haziran ayında en çok Amerikan tahvili bulunduran ülkelerin başında Japonya gelirken, ikinci sırada Çin, üçüncü sıradaysa İngiltere yer alıyor.
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