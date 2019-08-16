Rusya’nın ABD sınırına gönderdiği nükleer bombardıman uçakları üslerine geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, planlı bir tatbikat kapsamında çarşamba günü Saratov bölgesinden Rusya’nın en doğudaki kenti olan Anadır’a gönderilen iki Tu-160 bombardıman uçağı, buradan ayrıldı ve konuşlanma yerlerine geri döndü.

Çukotka’da bulunan Anadır kenti, Rusya’nın ABD ile deniz sınırının yakınında, Alaska’nın hemen karşısında yer alıyor.

Bunun yanında, nükleer bomba atma kapasitesine sahip olan Tu-160 uçaklarının Anadır’dan konuşlanma noktalarına geri dönüşlerinde Kuzey Buz Denizi, Doğu Sibirya Denizi ve Kara Denizi’nin hava sahasında uçtuklarını belirtiliyor.

Geri dönüşlerinde 8.000 kilometrelik yol alan bombardıman uçaklarının, uçuşları esnasında Rusya sınırları içerisinde kaldığı da vurgulandı. Ayrıca söz konusu uçuş sırasında uçaklara havada yakıt ikmali gerçekleştirildiği de kaydedildi.

Görünüşleri nedeniyle ‘Beyaz Kuğu’ ismiyle de anılan Tu-160 uçaklarının hepsinin konuşlanma yeri, Saratov bölgesindeki Engels şehri.