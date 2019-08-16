Putin'in Yardımcısı'ndan Su-35 sorusuna yanıt: Türkiye'yle çok geniş bir liste üzerinden görüşmeler yapıyoruz

Rusya lideri Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov’a Türkiye’ye Rus Su-35 jetleri sevk edilmesine ilişkin görüşmeler yapılıp yapılmadığı soruldu. Uşakov buna cevaben, Türkiye ile ‘çok geniş bir listeyi kapsayan askeri-teknik işbirliği görüşmeleri’ yapıldığını söyledi.

Uşakov, Türkiye’nin F-35 jetleri yerine Rusya’dan Su-35 uçakları almasının mümkün olup olmadığı ve buna ilişkin görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorusu karşısında, “Şu anda (Türkiye’ye) S-400 sistemlerinin ikinci partisinin teslimatı üstünde aktif bir biçimde çalışıyoruz. Bu hususta mevcut olan anlaşmalar da aktif bir şekilde yerine getirilmekte” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Yardımcısı, Türkiye’ye Rus yapımı Su-35 jetlerinin teslimatına ilişkin olaraksa, “Askeri teknik işbirliğiyle ilintili konulara gelirsek, Türk tarafıyla bu alandaki görüşmelerimiz çok geniş bir başlık listesi üzerinden yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Uşakov’a bu sorunun yöneltilmesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın almasından dolayı ortak F-35 savaş jeti programına katılımını askıya almasını izliyor. Bunun üzerine Rus savunma sanayisi yetkilileri, talep etmesi halinde Türkiye’ye dördüncü nesil Su-35 Rus jetleri sevk edebileceklerini söylemişti.