‘Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya arasındaki Suriye zirvesi konusu Putin-Macron görüşmesinde ele alınacak’

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya’nın katılımıyla yapılması düşünülen Suriye konulu dörtlü zirve fikrinin gündemde, fakat şimdilik uygulamadan uzak olduğunu, söz konu zirvenin öncesinde ‘Astana formatlı’ liderler zirvesinin yapılması gerektiğini belirtti.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki pazartesi yapacağı görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, “Suriye için muhtemelen yeni bir dörtlü zirve konusu ele alınacak” diye konuştu.

Buna benzer bir görüşmenin ilk kez geçen yılın ekim ayında İstanbul’da yapıldığını hatırlatan Uşakov, “Şimdi bu fikir gündemde, fakat bana göre uygulamadan henüz oldukça uzak, yine de liderlerimizin bu konuyu ele alması kuvvetle muhtemel” diye konuştu.

Aynı zamanda ‘ilk başta Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin ‘Astana formatında’ bir zirve yapmalarına meyilli olduğunu’ kaydeden Uşakov, “Partnerlerimizle birlikte bu zirveyi yakın gelecekte yapmayı planlıyoruz. Üçlü zirve konusundaki çalışmalar aktif bir şekilde yapılıyor” ifadelerini kullandı.