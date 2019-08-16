Putin, arızalanan uçağı mısır tarlasına indiren pilotlara Rusya Kahramanı unvanını verdi

Putin, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, “Bilindiği gibi Jukovskiy Havalimanı’nda acil iniş gerçekleştiren uçağın mürettebatının ödüllendirilmesi emrini imzaladım” dedi.
© Sputnik / Russian Emergency Ministry's press service
Uçağın pilotları Damir Yusupov ve Georgi Murzin’e Rusya Kahramanları unvanı verilirken mürettebatın diğer üyelerine Cesaret Nişanı verildi.
Ural Havayolları pilotlarının eğitim kalitesinin tatmin edici olduğunu kaydeden Putin, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.
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