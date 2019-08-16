Putin, arızalanan uçağı mısır tarlasına indiren pilotlara Rusya Kahramanı unvanını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 234 kişinin bulunduğu ve kuş sürüsü çarpması sonucu arızalanan yolcu uçağını mısır tarlasına indiren Ural Havayolları pilotları Damir Yusupov ve Georgi Murzin’e Rusya Kahramanları unvanını verdi.

Putin, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, “Bilindiği gibi Jukovskiy Havalimanı’nda acil iniş gerçekleştiren uçağın mürettebatının ödüllendirilmesi emrini imzaladım” dedi.

Uçağın pilotları Damir Yusupov ve Georgi Murzin’e Rusya Kahramanları unvanı verilirken mürettebatın diğer üyelerine Cesaret Nişanı verildi.

Ural Havayolları pilotlarının eğitim kalitesinin tatmin edici olduğunu kaydeden Putin, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.