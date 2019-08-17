Rus TV sunucusu da Katy Perry’i tacizle suçladı

ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin ‘Teenage Dream’ şarkısında sevgilisini canlandıran 38 yaşındaki model Josh Kloss’un, şarkıcının kendisini taciz ettiği suçlamalarının ardından Rus televizyon sunucusu Tina Kandelaki, Telegram hesabından benzer bir açıklamada bulundu.
“Bir keresinde Katy Perry’nin de katıldığı özel bir partiye davet edilmiştim. Oldukça içkiliydi ve beni kendi tutkularının bir manifesto nesnesi olarak seçti. Ben karşı koymayı başardım ve Katy hemen öpücükleri, sarılmaları ve müstehcen dansları için yeni bir kurban buldu. Partide bir zaiyat olmadığını söyleyebilirim, ancak yıllardır bunu içlerinde tutan üzgün hayranlardan bir anı akışı olursa şaşırmam.”
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Rus basın kuruluşları, henüz Kandelaki’den bir yorum alamadı. ABD’li basın kuruluşları da Perry’e ulaşamadıklarını yazdı.
Ünlüler camiasına iki yıldır taciz iddiaları damgasını vururken, kamuoyu bu kez mağdurun bir kadın değil, erkek olduğu bir vaka ile de karşılaştı.
Kloss, Perry’nin bir partide kendisinin pantolonundan çıkardığı cinsel organını arkadaşına gösterdiğini ileri sürmüştü.
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