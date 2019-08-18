Kırım kıyılarında bir Amerikan İHA’sı tespit edildi

Moskova saatiyle 17.00’da (TSİ ile aynı) Karadeniz kıyılarında görülen İHA, Kırım’ın üzerinden uçarak Krasnodar bölgesine yöneldi.
Başta ABD’ye ait olanlar dış ülkelerin İHA’ları, Rusya’nın Karadeniz ve Kaliningrad bölgesindeki sınırlarında gerçekleştirdiği keşif aktiviteleri son zamanlarda giderek artıyor. Rus askeri tesislerine de yaklaşma eğiliminde bulunan uçaklar Rusya'nın Suriye'deki üslerinin yakınlarında da görülüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın çağrılarına rağmen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus sınırlarındaki keşif faaliyetlerine son vermeyi reddediyor.
17:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) August 17, 2019
Разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)