Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya INF konusunda ABD ile diyalog kurmaktan asla vazgeçmedi

Rusya Savuma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Orta Menzili Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda ABD ile diyalog kurmaktan asla vazgeçmediğini, eylemlerini açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün yayınına katılan Şoygu, Rusya'nın INF konusunda ABD ile diyalog kurmaktan asla vazgeçmediğini, ayrıca her zaman eylemlerini açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Orgeneral Şoygu, "Biz asla diyalogdan vazgeçmedik, şubattan ağustosa geçen süre boyunca diyalog kurmayı önerdik. Açık bir tutum sergiledik. Şüphelere neden olan füzeyi gösterdik. Amerikalılar gelmedi. Eğer ek olarak katılımcı gerekseydi, neden her şey bozulmak zorundaydı?" diye konuştu.

Şoygu, orta ve kısa menzilli füzelerin geliştirilmesi ile ilgili mali kaynakların Washington’un INF’den çekilmesinden 1 yıl önce Amerikan bütçesinde ayrıldığını söyledi:

"Aslında 8 ay önce, yani bu karar alınmadan neredeyse 1 yıl önce ABD bütçesinde bu füzelerin geliştirilmesi için onay verilen, ayrılan ve gönderilen mali kaynakların olduğu ortaya çıktı."

'ABD, ASYA VE AVRUPA'YA FÜZE KONUŞLANDIRMADIKÇA RUSYA SİMETRİK YANIT VERMEYECEK'

Orgeneral Şoygu ayrıca Rusya’nın diyaloğa hâlâ açık olduğunu, Avrupa ve Asya’da INF’yi ihlal edecek füzeler konuşlandırılmadıkça simetrik yanıt vermeyeceğini ifade etti.

Şoygu, "Eğer anlaşmak istiyorsanız, anlaşma sağlanmalı. Eğer böyle bir isteğiniz yoksa, belli bir noktada kurnazlığa son verip artık hiçbir konuda anlaşmak istemediğinizi ve füzeleri Asya’ya, diğer bölgelere konuşlandıracağınızı söylemelisiniz. Fakat biz, önceden de olduğu gibi kapıyı açık bırakıyoruz, bu sistemler Avrupa’ya gelmedikçe orada hiçbir şey yapmayacağız, Asya-Pasifik bölgesine gelmedikçe, bizim de orada füzelerimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, Washington'un Avrupa’ya orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırmayı planlamadığını, ancak bu sınıftaki silahların, gerekli olması halinde büyük bir olasılıkla Avrupa’da değil, Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırılacağını açıklamıştı.