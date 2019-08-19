Rusya'da 'Türklerin Altını' forumu: Amaç etnik ilişkilerin uyumunu geliştirmek

Rusya Federal Milliyetler Ajansı (FADN) Başkan Yardımcısı Mihail İpatov, "Foruma, Rusya’nın 14 bölgesinden 180 kişi katılıyor. Türklerin Altını, Rusya’da yurttaşlık kimliğini oluşturma ve ülkede yaşayan farklı halkların karşılıklı olarak kültürlerini zenginleştirmesi yoluyla gençler arasında etnik ilişkilerin uyumunu teşvik etmek amacıyla düzenlenen sosyal olarak önemli bir proje. Türklerin Altını, farklı bölgelerden gelen gençlerin, eşsiz tarihi ve kültürel mirasın korunması konusunda tecrübe ve uygulama alışverişinde bulunabildiği geniş kapsamlı eğitim platformu" diye açıkladı.

Birçok turistin, Rusya’da yaşayan halkların tarihi ve kültürü hakkında ek bilgi edinmek istediğini dile getiren İpatov, "Etnik bir bileşeni olan iş projelerinin büyük talep görme ihtimali var. Günümüzde iş olarak etnik turizm çok önemli, çünkü devlet turizm sektörüne büyük yatırımlar yapıyor. Ama gençlerin fikirlerine, genç çevik beyinlerine ve genç nesle özgü sivil etkinliğe de ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Türklerin Altını Forumu, 22 Ağustos’a kadar sürecek. 'Devlet ulusal politikasının uygulanması' devlet programı kapsamında düzenlenen etkinliğin programında, uzmanlar, yetkililer, kültür ve iş dünyası temsilcileri ile görüşmeler, eğitimler, katılımcıların proje sunumları, Türk halklarının tarihi ve kültürel mirasının araştırılması ve korunması konularında en iyi uygulamaların sunumu ve incelenmesi var.