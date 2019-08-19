Rusya'da Türk şirketin inşa ettiği havalimanına ilk uçuş yapıldı

Türk Esta Construction şirketinin inşa ettiği Saratov’daki Gagarin Havalimanı ilk uçuşunu kabul etti.
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Первый самолёт приземлился в аэропорту "Гагарин".🛬 ⠀ Среди пассажиров рейса - председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта, представители различных российских авиакомпаний, саратовского землячества – всего порядка 180 человек. 🛬 ⠀ Рейс приурочили к открытию нового аэропорта, которое состоится 20 августа. В этот же день начнутся регулярные полёты из аэропорта «Гагарин», туда будут переведены все рейсы из аэропорта «Центральный».✈️ #саратов24 #аэропортгагарин
Uçakta Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko, yatırımcı temsilcileri ve projede yer alan başka isimler yer aldı. Havalimanında uçağı kent valisi Valeriy Radayev karşıladı.
Moskova'nın merkezinin 40 kilometre kuzeyinde yer alan Mercedes fabrikasının inşaatı Türk şirketi ESTA Construction tarafından tamamlanmıştı.
Yeni havalimanının açılışı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 27 Ağustos'ta yapılacak.
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