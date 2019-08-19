Rusya'da Türk şirketin inşa ettiği havalimanına ilk uçuş yapıldı

Rusya’da daha önce Mercedes fabrikasını yapan Türk inşaat şirketi Esta Construction’ın inşa ettiği Saratov’daki yeni Gagarin Havalimanı’nda ilk uçuş başarıyla gerçekleşti. Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan hareket eden Rus havayolu şirketi Aeroflot’un uçağı, yeni havalimanına iniş yaptı.