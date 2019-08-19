Putin’in Fransa ziyareti başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir günlük çalışma ziyareti için Fransa’ya geldi.

Uçağı Fransa’nın Marsilya kentine iniş yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buradan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi yazlık konutunun bulunduğu Bregancon Kalesi'ne gidecek ve orada Fransız liderle görüşme yapacak.

Görüşme öncesinde Putin ve Macron basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

İKİ LİDER RUSYA, TÜRKİYE, FRANSA VE ALMANYA’NIN KATILIMIYLA SURİYE ZİRVESİNİ ELE ALACAK

Beklendiği üzere görüşme sırasında iki lider, ‘Normandiya formatında’ Ukrayna’daki çözüm sürecini, İran ve nükleer programının etrafındaki durumu, ayrıca Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya’nın katılımıyla Suriye konulu zirve perspektiflerini ele alacak.

Görüşmeler hem yüz yüze, hem de heyetler halinde yapılacak.