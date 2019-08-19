İsviçre’ye ait savaş jetleri Putin’in heyetinin bulunduğu uçağa eşlik etti

İsviçre Hava Kuvvetleri’ne ait iki avcı uçağı, Rusya lideri Vladimir Putin’e Fransa’daki temaslarında eşlik edecek heyetin bulunduğu uçağa Cenevre semalarında birkaç dakika boyunca eşlik etti.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Putin’e Fransa’daki temasları sırasında eşlik edecek olan, Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Kremlin ekibindeki gazetecilerin yer aldığı heyeti taşıyan uçağa Cenevre semalarındayken birkaç dakika boyunca İsviçre Hava Kuvvetleri’ne ait iki avcı uçağı eşlik etti.

​Uçak iniş yaptıktan sonra Dmitriy Peskov, kendilerine eşlik eden İsviçre jetleri ile ilgili açıklama yaptı. Peskov, “Bu daha önce de olmuştu. Kötü bir şey değil. Biz notalarımızı gönderdik ve İsviçreliler, bunun bir konukseverlik eylemi olduğu şeklinde yanıt verdi” diye konuştu.

Передовой самолёт с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула, которые будут освещать переговоры Путина и Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. pic.twitter.com/ohyXJHADMf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 19, 2019

Rusya lideri Vladimir Putin bugün Fransa’ya bir günlük ziyaret gerçekleştirecek ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye, Libya, Basra Körfezi, Ukrayna ile ilgili güncel durumu, ayrıca İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) ele alacakları duyurulmuştu.