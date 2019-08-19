İsviçre’ye ait savaş jetleri Putin’in heyetinin bulunduğu uçağa eşlik etti

Uçak iniş yaptıktan sonra Dmitriy Peskov, kendilerine eşlik eden İsviçre jetleri ile ilgili açıklama yaptı. Peskov, “Bu daha önce de olmuştu. Kötü bir şey değil. Biz notalarımızı gönderdik ve İsviçreliler, bunun bir konukseverlik eylemi olduğu şeklinde yanıt verdi” diye konuştu.
Передовой самолёт с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула, которые будут освещать переговоры Путина и Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. pic.twitter.com/ohyXJHADMf— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 19, 2019
Rusya lideri Vladimir Putin bugün Fransa’ya bir günlük ziyaret gerçekleştirecek ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.
Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye, Libya, Basra Körfezi, Ukrayna ile ilgili güncel durumu, ayrıca İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) ele alacakları duyurulmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)