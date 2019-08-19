Rus senatör: ABD'nin füze testine asimetrik yanıt verebiliriz

ABD’nin gerçekleştirdiği testin Rusya’yı yeni bir silahlanma yarışına çekmeyeceğini söyleyen Klintseviç, Moskova’nın Washington’un bu adımına asimetrik yanıt verebileceğini ifade etti.
"ABD ordusunun, INF’nin resmen feshedilmesinden iki hafta sonra bu anlaşmanın yasakladığı karada konuşlandırılan füzeyi test etmesi açık bir sinizm ve dünya toplumu ile alay etmektir" diyen Klintseviç, Amerikalıların ‘tüm yasaklara rağmen bu sınıftaki füzeleri üretmeye devam ederek’ anlaşmayı baştan beri ihlal ettiklerini gizlemeye dahi ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.
Rus senatör, "Aynı zamanda yeni bir silahlanma yarışına girmek niyetinde değiliz, bu nedenle asimetrik yanıt vermemiz mümkün" ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, 500 km'den daha uzun menzile sahip olan seyir füzesinin başarıyla test edildiğini açıklamıştı.
INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.
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