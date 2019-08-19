Rus senatör: ABD'nin füze testine asimetrik yanıt verebiliriz

ABD'nin INF'nin yasakladığı yeni seyir füzesini test etmesi sonucu Rusya’nın yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceğini belirten Rus senatör Klintseviç, Moskova’nın Washington’un bu adımına asimetrik yanıt verebileceğini kaydetti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, ABD’nin daha önce ayrıldığını açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yasakladığı yeni bir seyir füzesini test etmesini 'açık sinizm' olarak niteledi.

ABD’nin gerçekleştirdiği testin Rusya’yı yeni bir silahlanma yarışına çekmeyeceğini söyleyen Klintseviç, Moskova’nın Washington’un bu adımına asimetrik yanıt verebileceğini ifade etti.

"ABD ordusunun, INF’nin resmen feshedilmesinden iki hafta sonra bu anlaşmanın yasakladığı karada konuşlandırılan füzeyi test etmesi açık bir sinizm ve dünya toplumu ile alay etmektir" diyen Klintseviç, Amerikalıların ‘tüm yasaklara rağmen bu sınıftaki füzeleri üretmeye devam ederek’ anlaşmayı baştan beri ihlal ettiklerini gizlemeye dahi ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

Amerikalılara ahlak okumanın anlamsız olduğuna, zira kendilerinin ancak karşılık niteliği taşıyan eylemlerden anladıklarına dikkat çeken Klintseviç, "Biz elbette ki en kısa sürede ABD’nin bu silahlardaki üstünlüğüne izin vermemek için gereken her şeyi yapacağız" vurgusunu yaptı.

Rus senatör, "Aynı zamanda yeni bir silahlanma yarışına girmek niyetinde değiliz, bu nedenle asimetrik yanıt vermemiz mümkün" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, 500 km'den daha uzun menzile sahip olan seyir füzesinin başarıyla test edildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Ağustos'ta ABD'nin INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıklamıştı.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.