Kadirov: Babam, Çeçenistan'ın Rusya bünyesinde geliştirilmesi için referandum şartı koymuştu

YouTube kanalında yayınlanan bir röportajda açıklama yapan Ramzan Kadirov, babası Ahmet Kadirov’un, Moskova ile yapılan görüşmelerde, ülkesinin Rusya bünyesinde geliştirilmesinin öngörüldüğü anayasanın kabulü öncesinde referandum şartı koştuğunu ifade etti.
Kadirov’un aktardığına göre, babası Kadirov "Halkıma sormalıyım. Referandum gerçekleştirdiğimizde halkım bu belgeden yana olursa, biz Rusya’nın parçasıyız, Rusya’nın bünyesinde yaşamak istiyoruz derse belgeyi imzalarım" dedi.
Referandumda halkın yaklaşık yüzde 96’sının, Hacı Ahmet Kadirov’un mimarı olduğu anayasayı destekledi.
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