Kadirov: Babam, Çeçenistan'ın Rusya bünyesinde geliştirilmesi için referandum şartı koymuştu

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, ülkenin ilk Devlet Başkanı olan babası Ahmet Kadirov’un geçmişte ülkesinin Rusya bünyesinde geliştirilmesi için referandum şartı koyduğunu söyledi.

YouTube kanalında yayınlanan bir röportajda açıklama yapan Ramzan Kadirov, babası Ahmet Kadirov’un, Moskova ile yapılan görüşmelerde, ülkesinin Rusya bünyesinde geliştirilmesinin öngörüldüğü anayasanın kabulü öncesinde referandum şartı koştuğunu ifade etti.

Kadirov’un aktardığına göre, babası Kadirov "Halkıma sormalıyım. Referandum gerçekleştirdiğimizde halkım bu belgeden yana olursa, biz Rusya’nın parçasıyız, Rusya’nın bünyesinde yaşamak istiyoruz derse belgeyi imzalarım" dedi.

2003 yılında gerçekleştirilen referandumla, Çeçenistan’ın Rusya’ya bağlı olarak geliştirilmesinin öngörüldüğü, ülkenin modern tarihinin ilk anayasası kabul edildi.

Referandumda halkın yaklaşık yüzde 96’sının, Hacı Ahmet Kadirov’un mimarı olduğu anayasayı destekledi.