Rus Dışişleri’nden ABD’nin füze denemesiyle ilgili açıklama: ABD askeri gerginliği artırıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkmasından sonra 500 km’den uzun menzilli ilk füze denemesi ile ilgili olarak, Washington’ın askeri gerginliği artırdığı açıklamasını yaptı.

Ryabkov, ABD’nin çekilmiş olduğu INF anlaşmasındaki standartların üstünde bir menzilde füze denemesi yapmasının üzücü olduğunu, bu denemenin bu yönde bir çalışmanın uzun zamandır yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti.

ABD’nin askeri gerginliği tırmandırdığını belirten Ryabkov, Moskova’nın kendisinin silah yarışına çekilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

“ABD’nin provokasyonlarına gelmeyeceğiz” diyen Rus Bakan, ABD yapmadığı sürece bu doğrultuda hiçbir yere füze konuşlandırmayacaklarını kaydetti.

Ryabkov “Olanları çok sakin bir şekilde, duygusal olmayan bir biçimde karşıladığımızı vurguluyoruz. Olayların gidişatının tam da bu yönde gelişeceğini tahmin ediyorduk. Silah yarışına çekilmeyeceğiz. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa’da söylediği gibi, biz tek taraflı olarak söz konusu sistemlerin (orta menzilli füzeler) konuşlandırılması konusundaki yükümlülüklerimize sıkı bir şekilde bağlıyız” dedi.

“ABD’nin bu alanda istikrarsızlaştırıcı bir potansiyel oluşturmaya yönelik sıkı arzusu endişe verici” ifadelerini kullanan Ryabkov, Washington’ın iki haftadan biraz fazla bir süre önce resmen çekildiği anlaşmanın bu alanda bir düzenleme sağladığını hatırlattı.

ABD’nin anlaşmadan çekilir çekilmez çok kısa bir süre içinde böyle bir deneme yaptığına dikkat ettiklerini belirten Ryabkov “Bu kadar süre içinde, eğer daha önceden hazırlık yapılmadıysa böyle bir deneme yapmak neredeyse imkânsız” dedi.