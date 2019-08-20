Rus senatör: Türkiye ve Suriye askerlerinin İdlib’de karşı karşıya gelmesinden kaçınılmalı

Rus senatör Vladimir Cabarov, Türkiye ve Suriye askerlerinin İdlib’de karşı karşıya gelmelerine izin verilmemesi ve tarafların aklıselimle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Cabarov İdlib’de olanlarla ilgili “Bana kalırsa işler iki ülke ordusunun karşı karşıya gelmesine kadar gitmeyecektir. Bu kabul edilemez. Aslında teröristlerin amaçladığı şey bu. Umarım aklıselim galip gelir ve bir trajedi yaşanmaz” dedi.

Cabarov, idlib’de Suriye hükümet güçlerinin yürüttüğü operasyonun kesinlikle meşru olduğunu belirtti.

Cabarov “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinin topraklarını teröristlerden temizlemek istiyor. İdlib’de ise çok sayıda terörist birikmiş durumda. Suriye ordusu yapması gerekeni yapıyor, topraklarını teröristlerden koruyor” dedi.