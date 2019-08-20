Lavrov: Heyet Tahrir el Şam’ın İdlib’deki saldırıları bastırılacak, Türkiye’yi bu konuda bilgilendirdik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Heyet Tahrir el Şam grubunun İdlib'deki saldırılarının sert bir biçimde bastırılacağını söyledi ve Türk tarafının bu konuda bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesi yakınlarındaki gerilimin tırmanmasının suçlusunun, saldırı düzenleyen teröristler olduğunu söyledi.

Teröristlerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki saldırılarını sert bir biçimde durdurmak hususunda kararlı olduklarını belirten Lavrov, "İdlib'de teröristleri ortadan kaldırma uygulaması devam edecek" vurgusunu yaptı.

Türk askerlerinin İdlib'deki varlığının teröristlerin saldırmasının önünü kesemediğini de kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, Rus savunma yetkililerinin İdlib'deki duruma ilişkin olarak Türk meslektaşları ile her gün temas halinde olduklarını da belirtti.

Lavrov "Buradan (İdlib’den) saldırılar olması halinde -bu saldırılar ister Suriye ordusuna ister sivillere isterse de Hmeymim’deki hava üssümüze yönelik olsun- hepsini sert bir biçimde bastıracağımızı açık bir biçimde söylemiştik" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’YLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMA TERÖRİSTLERE KARŞI ATEŞKES YAPILMASINI İÇERMİYOR’

Ayrıca Lavrov, "Söz konusu saldırılara cevap vereceğimiz konusunda Türk meslektaşlarımızı önceden uyarmıştık" dedi ve "Buna son verilemez, zira İdlib hususundaki anlaşma (Soçi Mutabakatı) teröristlere karşı ateşkes yapılmasını içermiyor" vurgusunu yaptı.

‘TERÖRİSTLER, SALDIRILARINA TÜRK ASKERLERİNİN BAŞLARI ÜZERİNDEN DEVAM ETTİ’

İdlib’de Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktalarının kurulmasının, teröristlerin provokatif saldırılar gerçekleştirmesinin önünü keseceğini umduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı, buna karşın umdukları gibi olmadığını söyledi ve "Teröristlerin provokasyonları Türk gözlemci askerlerin başları üzerinden yapılmaya devam etti" ifadesini kullandı.

‘İDLİB’DEKİ TABLONUN SORUMLUSU TERÖRİSTLER’

Sergey Lavrov, "Şu anda İdlib’de oluşmuş olan tablo, aşırıcıların, Suriye topraklarının geri kalanındaki hedeflerini buradan vurma girişimlerine son vermemiş olmalarından kaynaklanıyor" diye ekledi.

‘İDLİB’DE OLANLARI BELLİ BİR UZAKLIKTAN İZLEMİYORUZ, BURADA ASKERLERİMİZ BULUNUYOR’

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, "İdlib’deki durumu sırf (belli bir uzaklıktan) izlemiyoruz, askerlerimiz burada sahada bulunuyor" açıklamasını da yaptı.

Lavrov’un söz konusu açıklamaları, Suriye devlet ajansı SANA’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki isyancılara yardım etmek amacıyla Han Şeyhun'a mühimmat yüklü bir askeri konvoy gönderdiğini duyurmasını izliyor.

Türk Milli Savunma Bakanlığı ise Türk konvoyuna, İdlib'deki güvenlik noktalarından birine intikali esnasında saldırı düzenlendiği, üç sivilin hayatını kaybettiği açıklamasını yapmıştı.