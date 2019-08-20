Kayıt
15:54 20 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İdlib

    Lavrov: Heyet Tahrir el Şam’ın İdlib’deki saldırıları bastırılacak, Türkiye’yi bu konuda bilgilendirdik

    © AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 1815

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Heyet Tahrir el Şam grubunun İdlib'deki saldırılarının sert bir biçimde bastırılacağını söyledi ve Türk tarafının bu konuda bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi.

    Milli Savunma Bakanlığı
    © Fotoğraf : Twitter/Milli Savunma Bakanlığı
    MSB: İdlib'de konvoyumuza hava saldırısı düzenlendi, 3 sivil öldü
    Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesi yakınlarındaki gerilimin tırmanmasının suçlusunun, saldırı düzenleyen teröristler olduğunu söyledi.

    Teröristlerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki saldırılarını sert bir biçimde durdurmak hususunda kararlı olduklarını belirten Lavrov, "İdlib'de teröristleri ortadan kaldırma uygulaması devam edecek" vurgusunu yaptı.

    Türk askerlerinin İdlib'deki varlığının teröristlerin saldırmasının önünü kesemediğini de kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, Rus savunma yetkililerinin İdlib'deki duruma ilişkin olarak Türk meslektaşları ile her gün temas halinde olduklarını da belirtti.

    Suriye ordusu - Han Şeyhun - İdlib
    © AFP 2019 /
    Rus senatör: Türkiye ve Suriye askerlerinin İdlib’de karşı karşıya gelmesinden kaçınılmalı
    Lavrov "Buradan (İdlib’den) saldırılar olması halinde -bu saldırılar ister Suriye ordusuna ister sivillere isterse de Hmeymim’deki hava üssümüze yönelik olsun- hepsini sert bir biçimde bastıracağımızı açık bir biçimde söylemiştik" ifadelerini kullandı.

    ‘TÜRKİYE’YLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMA TERÖRİSTLERE KARŞI ATEŞKES YAPILMASINI İÇERMİYOR’

    Ayrıca Lavrov, "Söz konusu saldırılara cevap vereceğimiz konusunda Türk meslektaşlarımızı önceden uyarmıştık" dedi ve "Buna son verilemez, zira İdlib hususundaki anlaşma (Soçi Mutabakatı) teröristlere karşı ateşkes yapılmasını içermiyor" vurgusunu yaptı.

    ‘TERÖRİSTLER, SALDIRILARINA TÜRK ASKERLERİNİN BAŞLARI ÜZERİNDEN DEVAM ETTİ’

    İdlib’de Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktalarının kurulmasının, teröristlerin provokatif saldırılar gerçekleştirmesinin önünü keseceğini umduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı, buna karşın umdukları gibi olmadığını söyledi ve "Teröristlerin provokasyonları Türk gözlemci askerlerin başları üzerinden yapılmaya devam etti" ifadesini kullandı.

    ‘İDLİB’DEKİ TABLONUN SORUMLUSU TERÖRİSTLER’

    İnfografik
    © Sputnik /
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Sergey Lavrov, "Şu anda İdlib’de oluşmuş olan tablo, aşırıcıların, Suriye topraklarının geri kalanındaki hedeflerini buradan vurma girişimlerine son vermemiş olmalarından kaynaklanıyor" diye ekledi.

    ‘İDLİB’DE OLANLARI BELLİ BİR UZAKLIKTAN İZLEMİYORUZ, BURADA ASKERLERİMİZ BULUNUYOR’

    Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, "İdlib’deki durumu sırf (belli bir uzaklıktan) izlemiyoruz, askerlerimiz burada sahada bulunuyor" açıklamasını da yaptı.

    Lavrov’un söz konusu açıklamaları, Suriye devlet ajansı SANA’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki isyancılara yardım etmek amacıyla Han Şeyhun'a mühimmat yüklü bir askeri konvoy gönderdiğini duyurmasını izliyor. 

    Türk Milli Savunma Bakanlığı ise Türk konvoyuna, İdlib'deki güvenlik noktalarından birine intikali esnasında saldırı düzenlendiği, üç sivilin hayatını kaybettiği açıklamasını yapmıştı.

    Etiketler:
    Han Şeyhun, Ateşkes, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Gözlem noktası, Soçi Mutabakatı, Saldırı, Heyet Tahrir el Şam, İdlib, Türkiye, Sergey Lavrov, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına yönelik eylemler bugün de devam etti.
    Diyarbakır’da olaylar sürüyor: Kalabalık valiliğe yürümek isteyince ortalık karıştı
    Karikatür
    'ABD askeri gerginliği artırıyor'
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet