Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019'da hız rekoru kıran Rus tankı kamerada

Başkent Moskova’nın dışında düzenlenen tank yarışları sırasında Rus T-723B3 tankı, saatte 84 kilometre hıza ulaştı. 64 tonluk dev bir zırhlı araç için etkileyici bir başarı olan bu hız, aynı zamanda bir rekor niteliğinde.

Söz konusu hıza asfaltlı bir yarış pistinde değil, yağmurdan ıslanmış çamurlu yollarda ulaşıldığını da belirtmek gerek. ABD ordusunun ana muharebe tankı M1 Abrams’ın alfalt yolda ancak 72.4 kilometre hıza ulaşabilmesi ise, bu başarının mukayese edilebilmesi için oldukça önemli bir bilgi.

İki hafta süren Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 kapsamında Moskova yakınlarındaki Alabino eğitim merkezinde düzenlenen tank yarışında, Rus takımı galip gelerek ödülün sahibi oldu. İkincilik kürsüsünü Belarus doldururken, üçüncülük de Kazakistan’ın oldu.

Düzenlenen tank yarışı, Rusların uluslararası kış sporlarından olan kayak ve tüfek atışını kapsayan biatlon sporundan esinlenerek kurgulandı. Söz konusu oyunda tanklar da Biatlon sporcuları gibi hem hız hem de hedef vurma kabiliyetlerini sergilemek durumundalar.

T-72 tankı, Sovyetler Birliği dönemlerinden bu yana Rus ordusundaki yerini koruyor. 2011 yılında geliştirilerek T-723B3 adını alan bu tank, daha modern bir tank olan T-90A’nın uygun fiyatlı bir alternatifi oldu. Yarışta kullanılan tank ise Formula 1 araçlarına taş çıkartacak cinsten 1.130 beygirlik ve otomatik bir araç.