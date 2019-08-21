Sberbank, Akkuyu’nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un iştiraki olan şirkete Akkuyu nükleer santralinin inşası için 400 milyon dolar kredi verecek.

Sberbank, Akkuyu nükleer santralinin inşası için Akkuyu Nükleer şirketine 400 milyon dolar kredi sağlayacağını duyurdu.

Açıklamada “Sberbank Türkiye’deki Akkuyu nükleer santralinin ilk kredi sağlayıcısı oldu. Akkuyu Nükleer şirketine yedi yıllık bir süre için 400 milyon dolar kredi verilecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anatoliy Popov “Sberbank ve Rosatom devlet şirketi ilk kez bu düzeyde bir proje gerçekleştiriyor. Akkuyu nükleer santralinin inşası Rusya ile Türkiye arasındaki bir anlaşma çerçevesinde yürütülüyor. Banka ve Rosatom arasında işbirliğinin yeni bir etabı olan bu anlaşmanın, Sberbank’ın nükleer sektörde finansal partner olarak ümit vaat eden bir pozisyonu olduğunu bir kez daha gözler önüne sereceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer şirketinin Genel Müdürü Anastasya Zoteyeva da “Devlet sermayesinin yanı sıra Sberbank gibi büyük bir kredi kuruluşunun böyle bir katılım göstermesi, yabancı yatırımcı ve finansal kuruluşları için Rosatom’un projelerinin, özellikle de Akkuyu projesinin cazipliğini bir kez daha doğrulayacak” dedi.

Açıklamada inşaata yönelik çalışmaların daha önce Rusya federal bütçesi ve Rosatom sermayesi ile karşılandığı kaydedildi. Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 22 milyar dolar.