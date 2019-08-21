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14:41 21 Ağustos 2019
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    Rusya’nın ilk kadın tank mürettebatı, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’da boy gösterdi

    © Sputnik / Илья Питалев
    Rusya
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    Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’da, Rusya ordusunun ilk kadın tank mürettebatı tanıtıldı. Mürettebata seçilmeden önce ordunun sıhhiye kolunda hizmet veren kadınlara, sosyal medyada tebriklerin yanında cinsiyetçi tepkiler de yağdı.

    Rus kadın asker ile Çinli asker, Army-2019 Oyunları kapsamında düzenlenen yarışmanın yarı finali sırasında poz veriyor.
    © Sputnik / Sergey Rusanov
    Army-2019’da boy gösteren Rus kadın askerler
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    Bu ay düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’da, Rus ordusunun tamamı kadın askerlerden oluşan ilk tank mürettebatı tanıtıldı. Söz konusu kadın mürettebat, ordunun uçaklarda kullanılan motorlara benzer bir motorla donatılmış turbo şarjlı tanklarını kullanmakla görevlendirildi. Yani Rusya ordusunun bugüne dek geliştirdiği en hızlı ve en ağır zırhlı aracı olan T-80 tanklarını…

    Kadınların ağır silahlandırılmış araçları kullanmak üzere görevlendirilmesine dair alınan bu karar, sosyal medyada oldukça eleştirildi. Öyle ki sosyal medya kullanıcılarından biri, “Kadınların tank sürmesine asla müsaade edilmemeli. Tank arıza yaptığında ne yapabilecekler ki? Tank manevra ve düzenekleriyle başa çıkabilecek güçte değiller” yorumunu yaptı.

    Ancak tank mürettebatının üyeleri Anastasiya Baranova, Marina Puşkareva ve Daria Sirotenko bu iddiaların aksini ispat ederek; yüzlerce aday arasından Rusya’nın ilk kadın tank mürettebatının üyeleri olarak seçilmeye hak kazandı.

    ZORLU REKABET

    ​Her biri asker olan bu kadınlar, birkaç sene öncesine kadar ne bir tank ne de hafif zırhlı araçla içli dışlı olmuştu. Her üçü de orduda askeri doktor olarak görev alıyordu: Birisi cerrah, birisi terapist, bir diğeri ise eczacıydı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın sıhhiye koluna bağlı olan bu kadın askerler, ordunun ilk kadın mürettebatında yer alabilmek için zorlu bir rekabete girişti.

    Moskova bölgesindeki Patriot Parkı'nda Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 kapsamında düzenlenen 'tank biatlonu' yarışmasına katılan Rusya takımının kadın tank sürücüleri.
    © Sputnik / Ilia Pitalev
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    Yapılan elemelerin içeriği Savunma Bakanlığı tarafından gizli tutuluyor olsa da; adayların sürüş kabiliyetleriyle beraber fiziksel ve psikolojik yeterliliklerinin de sınandığı biliniyor. Savunma Bakanlığı adına çalışmakta olan her kadın, söz konusu elemelere katılabiliyordu.

    T-80 tanklarını sürmek için görevlendirilmeye hak kazanan üç kadın asker de, asker kökenli ailelerden gelerek orduya katılmaya karar vermişlerdi. Ordu içerisinde kendilerine ikinci bir görev edinebilmek ve tank mürettebatının bir üyesi olmak isteyen kadın askerler, bir an bile tereddüt etmeyerek elemelerde şanslarını denemeye karar verdi.

    EN ZORU CEPHANELİĞİ YÜKLEMEK

    Kadın askerler, tank kullanmayı öğrenmek üzere ülkedeki tank bölüklerinden birinin kışlasına gönderildi. Her gün sabah saat 06.00’da kalkıp sabah egzersizlerini yapıyor ve ancak o zaman kahvaltı etmeye hak kazanıyorlardı. Kahvaltının ardındansa dersler ve sürüş eğitimleri başlıyor, tuğla duvarları dahi delip geçebilecek güçte olan 40 ton ağırlığındaki dev tankları sürmeyi öğreniyorlardı.

    © Sputnik / Илья Питалев
    Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019'da hız rekoru kıran Rus tankı kamerada
    Kadın askerlerin yaptığı açıklamaya göre, tank mürettebatının bir üyesi olmak hiç de kolay bir iş değil. En zorlandıkları kısım ise, cephanelikleri tankın içerisine yüklemek. Bunun nedeni ise en az 19 kilogram ağırlığında olan mermilerin her birinin tanklara elle yükleniyor olması.

    Ancak kadın mürettebata göre, tankları sürmek sıradan bir aracı sürmek kadar kolay. Zira T-80 tankının kolaylıkla değiştirilebilen sadece dört vitesi var. Bunun yanında dönüşleri oldukça yumuşak olan tank, engebeli arazilerde de kolaylıkla gidebiliyor.

    Söz konusu tank mürettebatının alışılagelmiş tank mürettebatı üyelerinden tek farkları ise kadın olmaları değil. Erkek tank mürettebatı üyelerinin boyu 1.70 cm’yi geçmezken; söz konusu kadın askerlerin ‘en kısasının’ boyu 1.70 cm, en uzunun ise 1.85 cm.

    Etiketler:
    asker, Army-2019, Uluslararası Ordu Oyunları, Mürettebat, Tank, kadın, Rusya
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