Rusya’nın ilk kadın tank mürettebatı, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’da boy gösterdi

Bu ay düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’da, Rus ordusunun tamamı kadın askerlerden oluşan ilk tank mürettebatı tanıtıldı. Söz konusu kadın mürettebat, ordunun uçaklarda kullanılan motorlara benzer bir motorla donatılmış turbo şarjlı tanklarını kullanmakla görevlendirildi. Yani Rusya ordusunun bugüne dek geliştirdiği en hızlı ve en ağır zırhlı aracı olan T-80 tanklarını…

Kadınların ağır silahlandırılmış araçları kullanmak üzere görevlendirilmesine dair alınan bu karar, sosyal medyada oldukça eleştirildi. Öyle ki sosyal medya kullanıcılarından biri, “Kadınların tank sürmesine asla müsaade edilmemeli. Tank arıza yaptığında ne yapabilecekler ki? Tank manevra ve düzenekleriyle başa çıkabilecek güçte değiller” yorumunu yaptı.

Ancak tank mürettebatının üyeleri Anastasiya Baranova, Marina Puşkareva ve Daria Sirotenko bu iddiaların aksini ispat ederek; yüzlerce aday arasından Rusya’nın ilk kadın tank mürettebatının üyeleri olarak seçilmeye hak kazandı.

In order to learn how to drive a tank, these three ladies had to live typical soldiers’ lives in barracks in one of the country’s tank divisions.https://t.co/LsIsqwbE2d — Russia Beyond (@russiabeyond) August 20, 2019

ZORLU REKABET

​Her biri asker olan bu kadınlar, birkaç sene öncesine kadar ne bir tank ne de hafif zırhlı araçla içli dışlı olmuştu. Her üçü de orduda askeri doktor olarak görev alıyordu: Birisi cerrah, birisi terapist, bir diğeri ise eczacıydı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın sıhhiye koluna bağlı olan bu kadın askerler, ordunun ilk kadın mürettebatında yer alabilmek için zorlu bir rekabete girişti.

Yapılan elemelerin içeriği Savunma Bakanlığı tarafından gizli tutuluyor olsa da; adayların sürüş kabiliyetleriyle beraber fiziksel ve psikolojik yeterliliklerinin de sınandığı biliniyor. Savunma Bakanlığı adına çalışmakta olan her kadın, söz konusu elemelere katılabiliyordu.

T-80 tanklarını sürmek için görevlendirilmeye hak kazanan üç kadın asker de, asker kökenli ailelerden gelerek orduya katılmaya karar vermişlerdi. Ordu içerisinde kendilerine ikinci bir görev edinebilmek ve tank mürettebatının bir üyesi olmak isteyen kadın askerler, bir an bile tereddüt etmeyerek elemelerde şanslarını denemeye karar verdi.

EN ZORU CEPHANELİĞİ YÜKLEMEK

Kadın askerler, tank kullanmayı öğrenmek üzere ülkedeki tank bölüklerinden birinin kışlasına gönderildi. Her gün sabah saat 06.00’da kalkıp sabah egzersizlerini yapıyor ve ancak o zaman kahvaltı etmeye hak kazanıyorlardı. Kahvaltının ardındansa dersler ve sürüş eğitimleri başlıyor, tuğla duvarları dahi delip geçebilecek güçte olan 40 ton ağırlığındaki dev tankları sürmeyi öğreniyorlardı.

Kadın askerlerin yaptığı açıklamaya göre, tank mürettebatının bir üyesi olmak hiç de kolay bir iş değil. En zorlandıkları kısım ise, cephanelikleri tankın içerisine yüklemek. Bunun nedeni ise en az 19 kilogram ağırlığında olan mermilerin her birinin tanklara elle yükleniyor olması.

Ancak kadın mürettebata göre, tankları sürmek sıradan bir aracı sürmek kadar kolay. Zira T-80 tankının kolaylıkla değiştirilebilen sadece dört vitesi var. Bunun yanında dönüşleri oldukça yumuşak olan tank, engebeli arazilerde de kolaylıkla gidebiliyor.

Söz konusu tank mürettebatının alışılagelmiş tank mürettebatı üyelerinden tek farkları ise kadın olmaları değil. Erkek tank mürettebatı üyelerinin boyu 1.70 cm’yi geçmezken; söz konusu kadın askerlerin ‘en kısasının’ boyu 1.70 cm, en uzunun ise 1.85 cm.