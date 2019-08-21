Putin: Kuzey Akım-2’nin Finlandiya’daki kısmı tamamlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Finlandiy’dan geçen kısmı ile ilgili çalışmalarının tamamlandığını duyurdu ve Finlandiya’ya projeye yönelik pragmatik tutumundan dolayı teşekkür etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya gelen Putin, görüşmenin ardından Finlandiyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti.

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Finlandiya’dan geçen kısmı ile ilgili çalışmalarının tamamlandığını belirten Putin, Finlandiya’ya projeye yönelik ‘pragmatik tutumundan’ dolayı teşekkür etti.

Putin, “Bugün Finlandiya’nın münhasır ekonomik bölgesindeki çalışmaların tamamlandığını söyleyebilirim” diye konuştu.





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