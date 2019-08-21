Şoygu: Rusya'nın batı sınırlarında NATO ile gerilim sürüyor  

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın batı sınırlarında gerilimin devam ettiğini ve bu nedenle sınırlarda güvenliğin artırılmasına yönelik önlemler aldıklarını belirtti. Şoygu, ülkenin doğusunda da benzer durumun hakim olduğunu anlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, NATO'nun Polonya ve Romanya'ya Amerikan füze savunma sistemleri konuşlandırarak, Finlandiya ve İsveç ile askeri işbirliğini artırarak Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artırdığının altını çizdi.

Rusya'nın batı sınırındaki gerilimin devam etmesi nedeniyle bir dizi önlemi uygulamaya koyduklarını anlatan Şoygu, "Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi, 1300'den fazla yeni ve modern askeri teçhizat alacak. Sözleşme askerlerle birlikleri takviye etme çalışmaları sürüyor. Bu yıl 10 binden fazla kişi orduya katıldı" dedi.

'DOĞUDAKİ BİRLİKLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ'

Şoygu, ülkenin doğusundaki askeri ve siyasi durumu zora sokma eğilimleri nedeniyle stratejik öneme sahip doğu bölgedeki birlikleri güçlendirmeye yönelik önlemler aldıklarını belirtti.

Doğu Askeri Bölgesi'ndeki mevcut ve potansiyel meydan okumalara uygun yanıtın verilmesi için 62 faaliyet yürüteceklerini kaydeden Şoygu, bunların en önemlisinin hava bölüğü ile füze savunma tugayından oluşacak karma komutanlık kurulması olacağının altını çizdi.

Şoygu, ABD ve müttefiklerinin Asya Pasifik'teki nüfuzlarını artırma, Rusya ve Çin'in Güneydoğu Asya'daki konumlarını zayıflatma amacı taşıdığını söyleyerek, büyük denizaltı 'Petropavlovsk-Kamçatka'nın test amacıyla martta suya indirildiğini ve ekim ayında Pasifik Filosu'nda göreve başlayacağını belirtti.

Doğu Askeri Bölgesi'nin yıl sonuna kadar 1743 askeri teçhizatla donatılacağını vurgulayan Şoygu, yıl içerisinde bu bölgede farklı ölçekte 120'den fazla tatbikat yapılacağını sözlerine ekledi.