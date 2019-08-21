Dolardan ‘emin adımlarla’ uzaklaşan Rusya, külçe altın stokunu temmuzda da artırdı

Rusya Merkez Bankası’nın yayınladığı son verilere göre, temmuz ayında Rusya’nın altın rezervleri 9 ton daha arttı. ABD’nin yaptırımları karşısında ekonomisini dolardan mümkün mertebe bağımsız yapma kararı alan Rusya, altın satın alımlarındaki liderliğini elinden bırakacak gibi görünmüyor.

Temmuz ayında Rusya’nın altın rezervleri 9 ton daha yükseldi. Böylelikle 1 Ağustos itibariyle ülkenin altın stoku yüzde 1.64 artarak, 101.923 milyar doları buldu.

Resmi rakamlara göre günümüzde altın, Rusya Federasyonu’nun toplam rezervlerinin yüzde 19.6’sını oluşturuyor. Rusya Merkez Bankası’nın yayınladığı son verilere göre temmuz ayı kazanımlarıyla beraber ülkenin toplam altın rezervi, geçen aydan bu yana yüzde 0.42 büyüyerek 2.217.68 tona ulaştı.

Bu oran 18 ton altın satın alınan haziran ayına kıyasla düşük olsa da, yine de Rusya ekonomisinin dolara bağımlılıktan kurtulmak konusunda emin adımlar atmaya devam ettiğini gösteriyor.

ALTINA EN FAZLA YATIRIM ŞUBATTAYDI



Ülkenin merkez bankasının ocak ayından bu yana satın aldığı toplam parasal altın stoku 105.75 tonu buldu. Yıl içerisinde ülkenin altına en çok yatırım yaptığı ay ise, altın rezervlerinin 31 tondan fazla arttırıldığı şubat ayı oldu.

Rusya’nın, uluslararası altın rezervlerindeki 2007 yılından bu yana sürekli büyümekte olan payı ise, haziran ayında yüzde 19.61’den 19.35’e yükselmişti.

BUGÜNE DEK BİR YILDA SATIN ALINMIŞ EN ÇOK ALTINI ALDI



Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre geçtiğimiz yıl Rusya, 275 ton ile bugüne dek bir yılda satın alınmış en çok altını satın alarak dünyanın bir numaralı altın alıcısı olmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN’I YERİNDEN EDECEK



Medyaya yansıyan son haberlere göre altın satın almaktaki çıkarlarının sürekli olmasından dolayı, Rusya, Suudi Arabistan’ı yerinden ederek dünyanın en geniş rezervine sahip ülkelerin dördüncüsü olmaya doğru gidiyor. Söz konusu listenin ilk üçünde Çin, Japonya ve İsviçre yer alıyor.