Lavrov: ABD’ye 'Yeni START’ın uzatılması için somut adımlar atmasını önerdik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’ye Yeni START anlaşmasının uzatılması için somut adımlar atmasını önerdiklerini ve Washington’dan yanıt beklediklerini belirtti.

Moskova’da ABD Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından Alman mevkidaşı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Rusya ve ABD’nin konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören, süresi 2021’de dolan Yeni START anlaşmasının uzatılması için ABD’ye somut adımlar atmasını önerdiklerini kaydetti.

Rus diplomat, “Silahların kontrolü alanında yapılan fazla anlaşma kalmadı ve mevcut anlaşmalara gerekli değer verilmeli. Ülkemiz ve ABD arasındaki Yeni START anlaşmasını kast ediyorum, anlaşmanın süresi bir sonraki yılın şubat ayında sona eriyor. ABD’ye anlaşma süresinin uzatılmasının sağlanması için somut adımlar atmasını önerdik, şimdilik yanıt vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, SSCB döneminde ABD ile imzaladıkları Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) 'Amerikan tarafının girişimi ile 2 Ağustos 2019 itibarıyla resmen sona erdiği' açıklamasında bulunmuştu.

INF, Rusya ile ABD’nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF’nin yenilenmeyip geçerliliğini kaybetmesi sonrası yürürlükte kalan tek anlaşma, Yeni START.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören Yeni START anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.