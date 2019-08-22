Çöp döküm sahasında bulunan belgeler, 'SWIFT'in Rus alternatifi'ne Türkiye'nin ilgisini gözler önüne serdi

Rusya ve Türkiye'nin temmuz ayında acil görüşmeler yaparak Türk şirketleri ve finans kuruluşlarının Rusya Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve SWIFT'in yerini alacak yeni sisteme katılımını ele aldığı ortaya çıktı. Görüşmelerin S-400'ler nedeniyle yaptırımların konuşulduğu dönemde yapılması dikkat çekti.

Bloomberg'in haberine göre Rusya'nın başkenti Moskova yakınındaki bir katı atık (çöp) sahasında bulunan belgeler, Rus haber portalı Baza'nın Telegram hesabında yayınlandı.

Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin S-400 füze savunma sistemlerinin tedariki nedeniyle Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasından hemen sonra Rus ve Türk yetkililerin bir araya geldiğini gösterdi.

'RUS TARAFI GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI'

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, resmi belgeyle birlikte görüşmenin detaylarının ortaya çıkması üzerine yaptığı açıklamada, Türk tarafıyla yapılan görüşmeleri doğruladı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Moiseyev, "Bu görüşmelerde bir mutabakat zaptı imzalamanın fizibilitesi istişare edildi. Bunun üzerinde çalışma yapmamız gerektiğine karar verildi ve şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Mutabakat zaptında nelerin yer alacağına bağlı olarak ilerleyeceğiz" dedi.

Bir üst düzey Türk Hazine yetkilisi de görüşmeyi doğruladı. Tarafların rutin meseleleri ele aldığını belirten ismi açıklanmayan yetkili, detay vermeyi reddetti.

'MİR KARTLARI VE YEREL PARALARLA ÖDEME KONUSU DA ELE ALINDI'

Belgelere göre Rus ve Türk tarafı, MİR kartlarının Türkiye'deki kullanım sahasını genişletme ve yerel para birimleri üzerinden ödeme yapma konularını da masaya yatırdı.

Belgelerden birine göre Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmeler o kadar acil bir şekilde gerçekleştirildi ki, Rus bakanlığın mali politikalar dairesinin başkan yardımcısı, Türk yetkilileri Vnukovo Havaalanı'nda resmi delegasyonlara tahsis edilen özel alanda ağırlanmasına ilişkin faturayı cebinden ödedi ve masrafların iadesi talebinde bulundu.

'BAKANLIK ATIK YÖNETİM FİRMASINDAN AÇIKLAMA TALEP ETTİ'

Katı atık sahasında bulunan belgelere ilişkin bir açıklama yapan Rusya Maliye Bakanlığı, bakanlığın atık yönetimini gerçekleştiren firmadan açıklama talep ettiklerini duyurdu.

Rusya Merkez Bankası, dış riskleri azaltmak ve küresel SWIFT hizmetinden ihraç edilme tehditlerine karşı koruma sağlamak amacıyla 2014 yılında SWIFT'in muadili olan bir sistem geliştirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda yaptığı açıklamada, Çin'in sisteme katılımı konusunda görüşmeler yaptıklarını söylemişti. 2015 yılında Rusya, yaptırım risklerine cevaben MİR kartını ve Ulusal Ödeme Kartı Sistemini de geliştirmişti.