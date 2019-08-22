Rusya’dan CNN’e 200.000 ruble para cezası

Rusya’da rekabet hukukunun uygulayıcısı olan Anti Tekel Servisi (FAS), ses düzeyi konusundaki sınırlamaları aştığı gerekçesiyle CNN Rusya’ya para cezası verdi. FAS’ın internet sitesinde yayınlanan resmi açıklamaya göre, söz konusu para cezası 200.000 ruble (yaklaşık 17.300 Türk Lirası).

FAS yetkilileri, CNN televizyonunun 1.5 desibel olan ses barajını defalarca aşarak 1.6 ile 9.6 desibel arasında yayın yaptığını belirlediklerini söyledi.

Yasalar gereği Rus televizyonlarında yayınlanan reklam ve kanal tanıtımlarının sesinin, esas programın ses düzeyini geçmemesi gerekiyor.

Nitekim FAS’ın CNN’i çarptırdığı ceza da bu reklam kanununa dayanıyor. Söz konusu yasanın ihlali neticesinde verilebilecek cezanın üst sınırı 500.000 ruble (yaklaşık 43.200 Türk Lirası).