Rusya’dan CNN’e 200.000 ruble para cezası

FAS yetkilileri, CNN televizyonunun 1.5 desibel olan ses barajını defalarca aşarak 1.6 ile 9.6 desibel arasında yayın yaptığını belirlediklerini söyledi.
Yasalar gereği Rus televizyonlarında yayınlanan reklam ve kanal tanıtımlarının sesinin, esas programın ses düzeyini geçmemesi gerekiyor.
Nitekim FAS’ın CNN’i çarptırdığı ceza da bu reklam kanununa dayanıyor. Söz konusu yasanın ihlali neticesinde verilebilecek cezanın üst sınırı 500.000 ruble (yaklaşık 43.200 Türk Lirası).
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