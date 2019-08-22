Kayıt
13:31 22 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot FEDOR

    Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot FEDOR, Gagarin’in sözüyle yola çıktı: ‘Hadi gidelim!’ 

    © AFP 2019 / -
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya’nın FEDOR olarak tanınan Skybot F-850 insansı robotu, bu sabah 06.38’de Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS-14 aracıyla uzaya fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) cumartesi günü varması beklenen robotun Dünya’ya dönüşü ise 7 Eylül olarak planlandı. FEDOR, böylece Rusya'nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot oldu.

    FEDOR
    © Fotoğraf: Twitter/FEDOR37516789
    Robot FEDOR, UUİ yolculuğu öncesinde Twitter’a yazdı: 2024’te Ay’da ABD’li kadın astronotu çiçeklerle karşılamak isterim
    Rusya’nın yeni ismi Skybot F-850 olan insansı robotu FEDOR bu sabah, yeni Soyuz-2.1a kargo füzesi ile uzaya fırlatılan Soyuz MS-14 uzay aracı ile UUİ’ye olan yolculuğuna başladı. Rus uzay ajansı Roscosmos, fırlatma işlemini internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınladı.

    Fırlatma işlemi, planlandığı gibi Moskova saatine göre 06.38’de (TSİ: 06.38) gerçekleştirildi.

    ARTIK BİR KOZMONOT SAYILABİLİR

    Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot olan FEDOR, fırlatma işlemi sırasında, uzaya giden ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in 12 Nisan 1961’deki yolculuğuna başlarken söylediği efsaneleşmiş “Hadi gidelim!” (Poyehali!) ifadesini kullandı.

    Yapılan canlı yayına göre, fırlatmadan sekiz dakika 48 saniye sonra Soyuz MS-14 uzay aracı, yörüngedeki yerini aldı. Artık FEDOR bir kozmonot sayılabilir, zira Dünya üzerinde 100 kilometre irtifa sınırını aştı.

    ​UUİ’ye doğru ilerleyen Soyuz MS-14’ün önünde iki günlük bir yolculuk var. Uzay mekiğinin istasyona, cumartesi günü Moskova saatiyle sabah 08.30’da varması bekleniyor. FEDOR’un Dünya’ya dönüşü ise 7 Eylül’de olacak şekilde planlandı. FEDOR’un, UUİ’de bulunduğu sürede, operatörünün komutlarını uygulayan özel bir kostüm yardımıyla bir dizi deneyin gerçekleştirmesi planlanıyor.

    ACİL YARDIM SİSTEMİ DE TEST EDİLDİ

    Roscosmos, ayrıca fırlatma işlemi sırasında Soyuz MS-14’ün acil yardım sistemini de test etti. FEDOR, Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot olurken, yeni Soyuz-2.1a kargo füzesi ise gelecekte gerçekleştirilecek insanlı görevler öncesinde ilk kez uzaya fırlatılmış oldu.

    Uzay görüntüleri
    © Fotoğraf: Roscosmos/Oleg Artemyev
    Rus kozmonotlar ne kadar para kazanıyor?
    Kozmonotların hareketlerini yanı sıra Dünya’dan uzaktan kumanda ile davranışları kopyalayabilen insansı robot FEDOR, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında, ayrıca şişe açmak gibi geliştirdiği yeni özelliklerinin paylaşıldığı bir Instagram ve Twitter hesabı da var. UUİ’de de çok düşük yerçekimli ortamda el becerileri test edilecek.

    Roscosmos yetkilisi Aleksandr Bloşenko, fırlatma öncesinde FEDOR’un elektrik kablolarını bağlayıp keseceğini, tornavida ve yangın söndürücü gibi aletleri kullanacağını söyledi.  Bloşenko’ya göre, bu tür insansı robotlar gelecekte uzay yürüyüşü gibi tehlikeli görevleri gerçekleştirecek.

    Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ise daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, FEDOR’un UUİ’deki mürettebata asistanlık edeceğini, gelecekte onunla uzayın derinliklerini keşfetmeyi planladıklarını ifade etmişti.

    İlgili konular:

    Gagarin hakkında bilinmeyen ilginç gerçekler
    Etiketler:
    Kozmonot, Roscosmos, FEDOR, Yuri Gagarin, Baykonur Uzay Üssü, Soyuz MS-14, Skybot F-850, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), Uzay, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oyuncuların Aydın yöresi şiveleri, görsel efektleri ve esprileriyle dikkat çeken kısa film, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak beğeni topladı. Kısa filmi hakkında bilgi veren yönetmen Kerem Sarı, İmkanımız olursa eğer, daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Sosyal medyada veya bir yapımcının da bize dahil olmasıyla, daha iyi işler ortaya koyacağız. Oyuncularımız da giderek ünlü ve fenomen olmakta. YouTube ve Facebook'ta çektiğimiz kısa filmler, 10-15 milyona kadar tıklanıyor. Destek olunursa hedefimiz, Aydın için çok iyi bir film çekmek olacak dedi.
    Yerli Game of Thrones çektiler: ‘Aydın Yanıyor’
    Karikatür
    Rus senatörden Trump’ın G8 açıklamasına tepki: Yaptırımlar devam ettiği sürece söz konusu olamaz
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet