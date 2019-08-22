Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot FEDOR, Gagarin’in sözüyle yola çıktı: ‘Hadi gidelim!’ 

Rusya’nın FEDOR olarak tanınan Skybot F-850 insansı robotu, bu sabah 06.38’de Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS-14 aracıyla uzaya fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) cumartesi günü varması beklenen robotun Dünya’ya dönüşü ise 7 Eylül olarak planlandı. FEDOR, böylece Rusya'nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot oldu.

Rusya’nın yeni ismi Skybot F-850 olan insansı robotu FEDOR bu sabah, yeni Soyuz-2.1a kargo füzesi ile uzaya fırlatılan Soyuz MS-14 uzay aracı ile UUİ’ye olan yolculuğuna başladı. Rus uzay ajansı Roscosmos, fırlatma işlemini internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınladı.

Fırlatma işlemi, planlandığı gibi Moskova saatine göre 06.38’de (TSİ: 06.38) gerçekleştirildi.

ARTIK BİR KOZMONOT SAYILABİLİR

Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot olan FEDOR, fırlatma işlemi sırasında, uzaya giden ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in 12 Nisan 1961’deki yolculuğuna başlarken söylediği efsaneleşmiş “Hadi gidelim!” (Poyehali!) ifadesini kullandı.

Yapılan canlı yayına göre, fırlatmadan sekiz dakika 48 saniye sonra Soyuz MS-14 uzay aracı, yörüngedeki yerini aldı. Artık FEDOR bir kozmonot sayılabilir, zira Dünya üzerinde 100 kilometre irtifa sınırını aştı.

LIFTOFF! 🚀 At 11:38pm ET, an uncrewed Soyuz spacecraft launched to the @Space_Station. This test flight will validate the spacecraft's compatibility with an upgraded booster rocket, before it's used to fly crew to the station next year. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/OOxhi8ySK1 — NASA (@NASA) August 22, 2019

​UUİ’ye doğru ilerleyen Soyuz MS-14’ün önünde iki günlük bir yolculuk var. Uzay mekiğinin istasyona, cumartesi günü Moskova saatiyle sabah 08.30’da varması bekleniyor. FEDOR’un Dünya’ya dönüşü ise 7 Eylül’de olacak şekilde planlandı. FEDOR’un, UUİ’de bulunduğu sürede, operatörünün komutlarını uygulayan özel bir kostüm yardımıyla bir dizi deneyin gerçekleştirmesi planlanıyor.

🚀🤖 Russia's Soyuz-2.1 rocket with Souyz MS-14 spacecraft carrying Russian humanoid robot #FEDOR aka Skybot F-850 took off from the Baikonur Cosmodrome, is now heading towards the ISS. There he will carry out a 17-day space mission taking part in various scientific experiments pic.twitter.com/f0QgugmR4x — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) August 22, 2019

​ACİL YARDIM SİSTEMİ DE TEST EDİLDİ

Roscosmos, ayrıca fırlatma işlemi sırasında Soyuz MS-14’ün acil yardım sistemini de test etti. FEDOR, Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot olurken, yeni Soyuz-2.1a kargo füzesi ise gelecekte gerçekleştirilecek insanlı görevler öncesinde ilk kez uzaya fırlatılmış oldu.

Kozmonotların hareketlerini yanı sıra Dünya’dan uzaktan kumanda ile davranışları kopyalayabilen insansı robot FEDOR, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında, ayrıca şişe açmak gibi geliştirdiği yeni özelliklerinin paylaşıldığı bir Instagram ve Twitter hesabı da var. UUİ’de de çok düşük yerçekimli ortamda el becerileri test edilecek.

Roscosmos yetkilisi Aleksandr Bloşenko, fırlatma öncesinde FEDOR’un elektrik kablolarını bağlayıp keseceğini, tornavida ve yangın söndürücü gibi aletleri kullanacağını söyledi. Bloşenko’ya göre, bu tür insansı robotlar gelecekte uzay yürüyüşü gibi tehlikeli görevleri gerçekleştirecek.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ise daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, FEDOR’un UUİ’deki mürettebata asistanlık edeceğini, gelecekte onunla uzayın derinliklerini keşfetmeyi planladıklarını ifade etmişti.