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14:34 22 Ağustos 2019
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    Lavrov: Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’na katkıları Rusya’yı karalamak için yok edilmeye çalışılıyor

    © Sputnik / Екатерина Чеснокова
    Rusya
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    Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin yenilmesinde Sovyetler Birliği’nin rolü azaltılmaya ve hatta yok edilmeye çalışıyor. Bu, Sovyetler Birliği’nin mirasçısı olan Rusya Federasyonu’nu karalamanın yolu olarak kullanılıyor” dedi.

    Martin Bormann, Adolf Hitler, Erwin Kraus
    © Fotoğraf :
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    Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın tarihin Rusya karşıtlığını körüklemek amacıyla çarpıtıldığına işaret ederek “II. Dünya Savaşı’nda Nazilerin yenilmesinde Sovyetler Birliği’nin rolü azaltılmaya ve hatta yok edilmeye çalışıyor. Bu, Sovyetler Birliği’nin mirasçısı günümüz Rusya’yı karalamanın yolu olarak kullanılıyor” dedi. 

    “1939. II. Dünya Savaşı’nın Başlangıcı” adlı tarih belgeseli serginin açılışında konuşma yapan Lavrov “Bu sergide, eşi benzeri olmayan arşiv belgeleri yer almaktadır. Sergi önemli çünkü II. Dünya Savaşı tarihini tahrif etmeye yönelik çabaların arttığını görüyoruz. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu konuya değindi. Nazilerin yenilmesindeki Sovyetlerin rolü azaltılmaya ya da tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır. Kötüleri aklamaya, cellatlarla kurbanlar bir tutulmaya çalışılmakta, savaşın sonuçları ile Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi’nin kararlarını sorgulamaktadırlar. Bu tür spekülasyonların amacı, Sovyetler Birliği’nin mirasçısı günümüz Rusya’yı karalamak, Hitler rejimine destek veren kendi devletlerinin ayıplarını saklamak, Neonazilerin çirkin davranışlarını ve kurtarıcı asker anıtlarına karşı yürüttükleri mücadeleleri aklamaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

    ‘BATI HİTLER REJİMİNE KARŞI ÖNGÖRÜSÜZ VE BENCİL BİR TUTUM İÇERİSİNE GİRDİ

    Lavrov “Bu serginin en önemli özelliği, dünyayı kimin felakete götürdüğünü kimin ise bunu engellemeye çalıştığını belgelerle ortaya koymasıdır. Avrupa üzerindeki bulutlar kararırken kendi güvenliklerini başkaları sayesinde sağlamak isteyen Batı başkentlerinde Hitler rejimini yatıştırmaya yönelik son derece bencil ve öngörüsüz bir karar alındı. Bu siyasetin neticesi ise 1938 Münih Komplosu oldu. Paris ile Londra’da da buna dair kanıtlar var” dedi.

    ‘HİTLER ALMANYASI’NIN YENİLMESİNE EN BÜYÜK KATKIYI SOVYETLER BİRLİĞİ YAPTI’

    Hitler Almanyası’nın yenilgiye uğratılması için en büyük katkıyı Sovyetler Birliği’nin yaptığına işaret eden Lavrov “Savaşın kaçınılmaz olduğu artık iyice anlaşıldığı 1939 yılının ilkbahar ve yazında da bu ülkeler kendilerinin savaşa dâhil olmayacaklarını düşünerek ikili oynadılar ve Hitler’in saldırılarını Doğu’ya doğru yönlendirmeye çalıştılar. Daha 1938 yılında, Münih Komplosu’nun imzalanmasından hemen sonra, karşılıklı saldırmazlığı öngören Almanya-İngiltere ve Almanya-Fransa deklarasyonları imzalandı. Benzer bir belge daha 1934’te Almanya ile Polonya arasında da imzalandı. Bu şartlarda Sovyetler Birliği kendi güvenliğini tek başına sağlamak ve Almanya ile saldırmazlık anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Söz konusu zorunlu adım, saldırgan ülke ile savaşa daha iyi hazırlanma şansı tanıdı. Bugün bir kez daha hatırlatmak gerekir ki Hitler Almanyası’nın bozguna uğratılmasına ve Avrupa ile tüm dünyanın Nazilerden kurtarılmasına en büyük katkıyı bizim ülkemiz yaptı” ifadelerini kullandı.

    ‘İNSANLIĞIN TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU DÖNEM JEOPOLİTİK OYUNLAR OYNANMASI BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇTI’

    © Sputnik / Валерий Мельников
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    Ülkelerin savaş öncesi birleşmesinin II. Dünya Savaşı süresince çok sayıda kaybın önüne geçeceğine değinen Lavrov “Meşhur Rus tarihçisi V. O. Klüçevskiy’in belirttiği gibi, tarih, derslerini çalışmayanları cezalandırmaktadır. İnsanlığın tehlikeli güçler ve tehditlere karşılaştığı dönemlerde jeopolitik oyunların oynanması ve küresel hâkimiyet sağlama çabaları çok korkunç ve zarar verici niteliktedir. Avrupa-Atlantik ve Avrasya’da eşit, paylaşılmaz güvenlik mimarisini oluşturmaya yönelik ısrarcı çalışmalara ve bağımsız ülkelerin çok yönlü işbirliğine dönüş yapmak gerekmektedir. Bu süreçte başarının anahtarı da tüm ülkelerin uluslararası hukuk normlarına ve herkesçe kabul edilen prensiplere uymasıdır. Söz konusu prensip ve normlara, istisnasız olarak devletler arası diyaloğun tüm oyuncuları uymalıdır. Bu felsefeye uygun olarak Rusya, dünyadaki durumun iyileştirilmesi için çalışmaya devam edecek, çok sayıdaki kriz ve çatışmaların siyasi-diplomatik yollarla çözülmesi için çaba gösterecektir” diye ekledi. 

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    Etiketler:
    Zafer Günü, zafer, Sovyetler Birliği, Avrupa, Hitler, Almanya, 2. Dünya Savaşı, Rusya, Rusya Federasyonu, Sergey Lavrov
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