Zaharova'dan lezginka dansı

Zaharova'nın dans ettiği anların videosu Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlandı.
🇷🇺 М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 22, 2019
Zaharova'nın katılımcıların alkışları eşliğinde hünerlerini sergilediği görüldü.
'Govorit Moskva' radyosuna konuşan Zaharova, lezginka dansını hiçbir yerde öğrenmediğini belirtti.
Zaharova, "Maşuk Forumu'nda öğrettiler. Forumun bir oturumunda Kafkas dansı eğitimi verildi" dedi.
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