Rusya'da 5 yaşındaki kayıp kız çocuğu, ormanda tek başına geçirdiği 3 günün ardından kurtarıldı

Rus arama kurtarma ekiplerinin İnsansız Hava Araçları (İHA), dalgıçlar, termal kameralar ve hatta annesinin ses kaydını kullanarak yürüttüğü çalışmalar, küçük Zarina Avgonova'nın zarar görmeden kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Pazar günü öğle saatlerinde Moskova'ya 460 kilometre uzaklıktaki Stepanovka köyünde ailesiyle birlikte mantar toplarken kaybolan 5 yaşındaki Zarina için çoğu gönüllülerden oluşan 800 kişilik arama kurtarma görevlileri seferber oldu.

Bölgedeki ormanda, Sarma Nehri yakınlarında ve göllerde yapılan aramalar, zaman zaman fırtına ve sis gibi etkenler nedeniyle sekteye uğradı. Gönüllülerden biri, "Sis gece yapılan aramaları oldukça zorlaştırdı. Gün doğumuna kadar sis kalkmadı" dedi.

Kaybolduğunda üzerinde yalnızca bir tişört, şort ve yağmur botları olan küçük kızın gece soğuğuna maruz kalmasından duyulan endişelerin yanı sıra, vahşi hayvanların saldırısına uğraması riski de akıllara geldi. Zira arama çalışmaları esnasında bölgede beliren bir ayı kurtarma ekiplerinin bir süreliğine tahliye edilmesine neden oldu. Helikopterler ve İHA'ların bölgeye çağrılmasıyla birlikte, arama köpekleri ve ısı kameraları da devreye girdi.

ANNESİNİN VE BÜYÜKANNESİNİN SES KAYDI KULLANILDI

Zarina'nın bulunması için ilk umut ışığı, salı sabahı bir yaban mersini çalılığı yakınında bulunan küçük ayak izleri oldu. Köylüler, yabancılardan korktuğu için küçük kızın erkek arama kurtarma görevlilerine yanıt vermeyebileceğini söyleyince yalnızca kadın gönüllülerle bölgede aramalar yoğunlaştırıldı. Görevliler ayrıca, küçük kızın annesi ve büyükannesine ait ses kayıtlarını da kullandı.

Üç günden fazla bir süre boyunca kayıp olan Zarina, Çarşamba akşamı bulundu. Olay anının görüntülerinde sarışın küçük kızın ormanın karanlık çalılıkları arasından belirdikten sonraki ilk birkaç dakikada sessiz kaldığı görüldü. Edinilen ilk bilgilere göre Zarina yaralanmamıştı ancak uzun süre aç kaldığı için halsiz düşmüştü.

Rusya'da 5 yaşındaki kayıp kız çocuğu, ormanda tek başına geçirdiği 3 günün ardından kurtarıldı https://t.co/XWwha1HXuL pic.twitter.com/WJGaNB6oZw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 22, 2019

​İLK İSTEĞİ KEK OLDU

Arama kurtarma koordinatörü Nadezhda Yermolayeva, "Küçük kız bulunduğunda oldukça aktifti ve bilinci yerindeydi. Bizlerden tatlı istedi. 'Biraz su ve kek istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Köyünün etrafındaki 2 kilometrelik alanda dolaştığı belirlenen Zarina, sağlık kontrolleri için helikopterle hastaneye götürüldü.