Kremlin’den Grönland tartışması hakkında yorum: Biz böyle ‘shopping’lerle ilgilenmiyoruz

ABD’nin Danimarka’dan Grönland’ın satılık olmadığı yanıtını alması konusu sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konunun kendilerini ilgilendirmediğini belirterek “Biz bu tip uluslararası ‘shopping’lerle (alışverişlerle) uğraşmıyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Danimarka’dan Grönland’ın satılık olmadığı yanıtını almasıyla ilgili bir soru karşısında “Bizi ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.

Peskov, İngilizce 'alışveriş' anlamındaki 'shopping' kelimesini kullanarak "Biz bu tip uluslararası ‘shopping’lerle uğraşmıyoruz” sözleriyle açıklamasına devam etti.

Grönland hakkındaki tartışmaların ABD ile Danimarka arasındaki ilişkilerle ilgili olduğunu da ifade eden Peskov, “Yanlış anlamıyorsak şimdilerde oralardan bir kara kedi geçti. Bu bizi ilgilendiren bir mesele değil, karışmak istemeyiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’dan Grönland’ı satın alma teklifi geçen hafta gündeme geldi. Ancak Danimarka’dan, Atlas Okyanusu’nun kuzeyindeki, kendisine bağlı olan bu özerk bölgenin satılık olmadığı yanıtı geldi. Trump ise yanıtın ardından Danimarka ziyaretini iptal etti.