Putin ordudan, ABD’nin füze denemesine karşı hazırlık yapmasını istedi

Putin’in söz konusu açıklaması, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı görüşmeyi izledi.
Rusya lideri, ABD’nın denemesini yaptığı füzenin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile yasaklanmış bir silah olduğunu belirtti ve deneme esnasında MK-41 fırlatma sisteminin kullanılmış olmasının, Washington’ın, geçerli olduğu dönemde söz konusu anlaşmayı ihlal ettiğinin delili olduğunu vurguladı.
“MK-41 fırlatma sistemlerinin Amerikalılar tarafından karada konuşlandırılmasının, Romanya’daki füze kalkanı üssüne yerleştirilmesinin ve Polonya’da mevzilendirme planlarının INF anlaşmasının doğrudan ihlali olduğunu defalarca söylemiştik” ifadelerini kullanan Rusya Devlet Başkanı, şöyle devam etti:
ABD’nin, INF tarafından yasaklanmış olan silahların yapımıyla uzun süredir uğraştığına ilişkin delillere önceden de sahip olduklarını ve bunu ABD’li meslektaşlarına da ilettiklerini kaydeden Rusya lideri, şunları söyledi: “Onlar ise kabul edilmesi imkansız olan bu durumu düzeltmek ve INF anlaşmasına uymaya geri dönmektense, söz konusu anlaşmanın şartlarını Rusya’nın ihlal ettiği iddiasını içeren bir propaganda kampanyasını ‘sahneye koymayı’ tercih ettiler.”
Putin, “Şimdi herkes görebiliyor ki bu kampanyanın yegane amacı, INF anlaşmasının ihlali pahasına yapılan çalışmaların ve bu anlaşmadan başından beri çıkılması niyetinin üstünü örmekti” diye ekledi.
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