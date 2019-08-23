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13:50 23 Ağustos 2019
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    Vladimir Putin

    Putin ordudan, ABD’nin füze denemesine karşı hazırlık yapmasını istedi

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya lideri Vladimir Putin, ABD’nin kilit bir nükleer silah kontrolü anlaşmasından çekilmesinden hemen sonra denemesini yaptığı yeni füzenin, Rusya için ne raddede tehdit oluşturduğunu incelemesi ve buna karşı alınacak önlemlerin hazırlığını yapması için ordu yetkililerini görevlendirdi.

    Sergey Şoygu Moskova'da düzenlenen uluslararası askeri teknik forum 'ARMY'de konuşma yaparken
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya INF konusunda ABD ile diyalog kurmaktan asla vazgeçmedi
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordu yetkililerinden, ABD’nin bu haftanın başında denemesini yaptığını açıkladığı kruz füzesine karşı ‘her şeyi içeren önlemler’ için hazırlık yapmalarını istedi.

    Putin’in söz konusu açıklaması, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı görüşmeyi izledi.

    Rusya lideri, ABD’nın denemesini yaptığı füzenin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile yasaklanmış bir silah olduğunu belirtti ve deneme esnasında MK-41 fırlatma sisteminin kullanılmış olmasının, Washington’ın, geçerli olduğu dönemde söz konusu anlaşmayı ihlal ettiğinin delili olduğunu vurguladı.

    ABD Savunma Bakanı Mark Esper
    © REUTERS / YURI GRIPAS
    Esper duyurdu: INF anlaşmasından çekilen ABD, Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırmayı planlıyor
    Putin, “Söz konusu fırlatma sisteminin kullanılmış olması, Rus tarafının zamanında ABD’ye yöneltmiş olduğu ihlal suçlamalarının ne denli haklı olduğuna işaret ediyor” dedi.

    “MK-41 fırlatma sistemlerinin Amerikalılar tarafından karada konuşlandırılmasının, Romanya’daki füze kalkanı üssüne yerleştirilmesinin ve Polonya’da mevzilendirme planlarının INF anlaşmasının doğrudan ihlali olduğunu defalarca söylemiştik” ifadelerini kullanan Rusya Devlet Başkanı, şöyle devam etti:

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    “Amerikalılara bunu ısrarla reddetti ve karada konuşlandırılan MK-41’lerin kruz füzeleri fırlatamayacağını iddia ettiler. Şimdiyse anlaşmanın (INF) ihlal edildiği gerçeği öyle açık ki bunun tersini iddia etmek imkansız. Zira bunu kendi ağızlarıyla söylediler.”

    ABD’nin, INF tarafından yasaklanmış olan silahların yapımıyla uzun süredir uğraştığına ilişkin delillere önceden de sahip olduklarını ve bunu ABD’li meslektaşlarına da ilettiklerini kaydeden Rusya lideri, şunları söyledi: “Onlar ise kabul edilmesi imkansız olan bu durumu düzeltmek ve INF anlaşmasına uymaya geri dönmektense, söz konusu anlaşmanın şartlarını Rusya’nın ihlal ettiği iddiasını içeren bir propaganda kampanyasını ‘sahneye koymayı’ tercih ettiler.”

    Putin, “Şimdi herkes görebiliyor ki bu kampanyanın yegane amacı, INF anlaşmasının ihlali pahasına yapılan çalışmaların ve bu anlaşmadan başından beri çıkılması niyetinin üstünü örmekti” diye ekledi.

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    Etiketler:
    INF, INF, Polonya, MK-41, Romanya, Füze, ABD, Vladimir Putin, Rusya
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