Moskova'nın tarihi Kızıl Meydanı'nda düzenlenen festivalde, 12 ülkeden askeri bando gösteri yaptı.
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Türk ve Rus müziğinden örnekler sergileyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası büyük beğeni topladı.
Kızıl Meydan'da kurulan tribünden yaklaşık 7 bin 500 kişi açılış programını izledi.
Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden Spasskaya Kulesi Uluslararası Askeri Müzik Festivali 12 ülkeden 30 bandonun katılımıyla Moskova'nın çeşitli yerlerinde 1 Eylül’e kadar devam edecek.
- Türk mızıkasından Kızıl Meydan'da gösteri© AA / Dmitri Chirciu
- Türk mızıkasından Kızıl Meydan'da gösteri© AA / Dmitri Chirciu
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© AA / Dmitri Chirciu
Türk mızıkasından Kızıl Meydan'da gösteri
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